Brasileiro estudante de medicina é morto na guerra na Ucrânia

O estudante de medicina Antônio Hashitani, 25 anos, morreu em combate na cidade de Bakhmut, na Ucrânia, de acordo com familiares. A cidade, localizada no nordeste da região de Donetsk, fica a cerca de 250 km da fronteira com a Rússia e é o foco de intensos combates desde o ano anterior.

Hashitani, curitibano e acadêmico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), era voluntário de um grupo paramilitar aliado ao exército ucraniano na guerra contra a Rússia.

Segundo os familiares, a sua morte pode ter ocorrido entre os dias 2 e 3 de agosto.

Antônio Hashitani, 25 anos, morto na guerra na Ucrânia Foto: Arquivo pessoal

O Ministério das Relações Exteriores informou aos familiares sobre o falecimento de Hashitani e afirmou que auxiliará na emissão do atestado de óbito e o traslado do corpo do jovem.

Em uma nota, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná lamentou o falecimento: “A PUCPR expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Antonio Hashitani, estudante de medicina da PUCPR que lutou no exército da Ucrânia e faleceu em combate na região da cidade de Bakhmut, na última quarta-feira (02). Estendemos nossos sentimentos e forças ao povo ucraniano diante do quadro de violência e guerra que enfrentam”.

Antônio Hashitani é o quarto brasileiro morto na guerra da Ucrânia. No início de julho, o Itamaraty confirmou as mortes dos brasileiros Thalita do Valle e Douglas Búrigo em um bombardeio na cidade de Kharkiv; ambos lutavam como voluntários junto às tropas ucranianas. Semanas antes, em junho, André Hack Bahi, 44 anos, teve seu falecimento confirmado pela Embaixada do Brasil em Kiev.