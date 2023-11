Campanha de Massa usa inteligência artificial para criar anúncio contra Milei na Argentina

A campanha do candidato peronista à presidência da Argentina, Sergio Massa, usou um comercial com imagens geradas a partir de inteligência artificial, com críticas a seu rival na disputa, o libertário Javier Milei. O comercial traz imagens da ex-premiê britânica Margaret Thatcher e da Guerra das Malvinas, um episódio traumático na história argentina. O uso de IA na campanha argentina é um dos primeiros do tipo na América do Sul e deve indicar uma tendência nos próximos anos.





O vídeo mostra soldados argentinos no cruzador ARA Belgrano. Em seguida, Thatcher, dá ordem para atacá-lo. Antes do bombardeio, aparece a voz de Milei dizendo que “na História da Humanidade houve grandes líderes, a senhora Thatcher foi [um deles]”. O vídeo acaba com uma frase de Massa no debate do domingo, 12: “Um país não pode ser liderado por quem admira seus inimigos.”

O afundamento do Belgrano foi um dos episódios mais sangrentos da guerra e levou à morte de 323 argentinos. Thatcher, que liderou a guerra em 1982, é uma figura bastante mal vista no país.

Ao jornal O Globo, fontes da campanha de Massa confirmaram o uso de inteligência artificial na criação do anúncio. A campanha de Milei, apesar de dizer não usar o recurso, reconheceu ao mesmo jornal que os apoiadores do candidato nas redes sociais lançam mão do mesmo recurso.

Comercial com IA feito pela campanha de Sergio Massa sobre a Guerra nas Malvinas Foto: Reprodução

Na semana passada, um vídeo criado com imagens alteradas e falsificadas de Massa, as chamadas deepfake, mostrou o peronista usando drogas.

A equipe de Massa conta com a participação de marqueteiros brasileiros ligados ao PT. Atualmente trabalham na campanha do ministro da Economia Raul Rabelo e Otávio Antunes. Ambos colaboraram com a campanha do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 2018, à Presidência da República. Eles também atuaram em favor do PT em 2022. Rabelo na campanha presidencial de Lula, e Antunes na estadual de Haddad, em São Paulo.

As eleições estão marcadas para o domingo, 19. No último debate, Massa e Milei bateram boca acaloradamente sobre a relação com o Brasil.

Comercial reproduz ataque a cruzador na Guerra das Malvinas e usa Thacher para criticar Milei

A discussão foi motivada por uma fala do peronista e atual ministro da Economia, que acusou Milei de querer romper o diálogo com os dois principais parceiros comerciais argentinos, Brasil e China. “Criar problemas com Brasil e China vai terminar com menos empregos. Política exterior não pode ser regida por caprichos”, afirmou Massa.

“Sobre as mentiras de quem me acusa de dizer que não devemos comercializar com a China ou o Brasil, é falso. É uma questão do mercado privado e o Estado não tem porque se meter, porque cada vez que se mete gera corrupção”, afirmou Javier Milei, dizendo que seu adversário mentia. “Alberto Fernández também não falava com [o ex-presidente Jair] Bolsonaro”.