Na madrugada de segunda-feira, 6, moradores de Vancouver, no Canadá, foram surpreendidos pelas cores rosa e roxo no céu. Imagens publicadas nas redes sociais repercutiram e intrigaram milhares de pessoas, que criaram diversas teorias para tentar explicar o fenômeno — de alienígenas a uma aurora boreal diferenciada. Tratava-se, porém, de um fenômeno com origem em plantações de maconha.

“Ok, pessoal do Twitter - são 2 da manhã e o céu do sul está vermelho… quem pode me explicar esse lindo céu rosa? Olhando para o sul - Delta, Canadá, 6 de novembro de 2023 - Vi os vídeos da aurora boreal vermelha - mas isso é ao sul - nada incomum ao norte (segundo vídeo)!”, publicou uma usuária na rede social X.

A publicação teve mais de 85 mil visualizações e dezenas de respostas. Entre elas, um retorno da Polícia de Delta, que escreveu: “Quando eu contar, você ficará desapontada.... Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz ‘roxa’ é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Eles raramente são usados, mas quando o fazem, você obtém poluição luminosa roxa. Nada exótico!”.

Os usuários reagiram com bom humor. “Essa não era a origem que eu esperava. Obrigada pela risada”, escreveu um internauta. “Estou muito desapontada. Eu estava ocupada arrumando minhas malas para a chegada iminente da nave mãe me buscar”, respondeu a criadora da publicação para a Polícia de Delta.

O uso e a comercialização de maconha são regularizados no Canadá desde outubro de 2018. O país permite que moradores comprem cannabis de um varejista licenciado pela província, possuam até 30 gramas de maconha em público e cultivem até quatro plantas em casa — além do uso medicinal