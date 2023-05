Cartas, bonecos e fotos: Conheça o brasileiro apaixonado pela família real britânica

ARARAS - O advogado Sávio Valei, de 22 anos, natural de Araras, no interior de São Paulo, começou a acompanhar a família real britânica em 2015, após o nascimento da princesa Charlotte, filha do príncipe William e neta do rei Charles III, que tem a sua coroação agendada para o próximo sábado, 6.

Interessado em história, Valei passou a pesquisar mais sobre a Casa de Windsor após o nascimento da princesa e não parou mais. Dono de uma coleção de mais de 2 mil itens da família real, obtida por meio de compras com colecionadores estrangeiros, o advogado possuí fotos, livros, artigos de jornais, correspondências e até bonecos de membros da família real. O item mais antigo é um folheto da coroação do rei George VI, realizada em 1937.

O advogado também começou a escrever cartas para membros da família mais famosa do Reino Unido e foi respondido, com direito a autógrafos. Com a coroação de Charles III, uma nova carta já foi enviada ao Palácio de Buckingham e o advogado já encomendou a compra de mais itens relacionados ao evento.

“Tenho mais de 200 respostas deles e também autógrafo da rainha Elizabeth II. Com o tempo, eu fui mandando para outras famílias reais porque se você for fazer a árvore genealógica, todos eles são parentes, né? Acabei conhecendo as outras famílias reais e também tenho cartas delas, de Dinamarca, Espanha e Bélgica”, apontou o advogado.

O advogado Sávio Valei tem uma coleção de mais de 2.000 objetos da família real britânica Foto: Sávio Valei/Arquivo

Valei chegou a ter uma página com informações sobre a família real britânica em uma rede social com mais de 150 mil seguidores e recebeu muitos presentes da monarquia de fãs da página ao redor do mundo, de países como Canadá e Indonésia.

Como um membro da família

De acordo com o advogado, os membros da monarquia britânica são como da sua família. Ele diz não passar um dia sem fazer algo relacionado à Casa de Windsor.

Cartas e autógrafos da família real britânica. O advogado já mandou mais de 200 cartas para membros da Casa de Windsor Foto: Sávio Valei/Arquivo

“Alguns falam até que é algo espiritual, porque foi um amor meio sem explicação, né? Eu gosto da família real não só porque eles são a família real. Mas eles são uma família antes de tudo, né? Tem as relações familiares, a tradição e a simbologia”, apontou Valei.

Para o advogado, morte de Elizabeth II foi inesperada

Valei afirma que a rainha Elizabeth II era como uma avó para ele, principalmente por ter a mesma idade de sua avó brasileira. O advogado diz que Elizabeth era um exemplo de resiliência por ter conseguido ser chefe de Estado do Reino Unido por 70 anos, sempre contando com uma ampla rede de apoio dos britânicos.

Morta em setembro do ano passado aos 96 anos, Elizabeth II viveu menos do que a sua mãe, Elizabeth Bowes-Lyon, também chamada de rainha-mãe, que morreu aos 101 anos, em 2002. “Eu fiquei muito triste quando ela morreu e não esperava, realmente acreditava que ela iria viver mais do que sua mãe”, acrescenta Valei.

Coleção do advogado Sávio Valei, em Araras-SP Foto: Sávio Valei/Arquivo

Para o advogado, a figura do rei Charles III também atrai muita simpatia, apesar dos escândalos relacionados à traição e ao divórcio da princesa Diana, oficializado em 1996. Atualmente, o rei é casado com a rainha consorte, Camilla Parker-Bowles, desde 2005.

“Acredito que ele é uma vítima do sistema, a monarquia britânica dos anos 80, não é a mesma de hoje. Em 2023, o rei pode ser coroado junto com uma mulher divorciada, o que era impensável anteriormente “, acrescenta Valei. “A vida dele inteira foi uma preparação para esse momento, ele merece ocupar o cargo”, completa.

Londres se prepara para receber a coroação do rei Charles III Foto: Emilio Morenatti / AP

Coroação com festa de aniversário

O advogado de 22 anos faz aniversário no dia 12 de maio, mas vai adiantar a sua festa para o próximo sábado, o dia da coroação de Charles. O tema das festividades será a família real britânica. A coroação será assistida na casa de Valei, em Araras, mas a vontade era de estar em Londres.

Sávio Valei com um panfleto da coroação do rei George VI, que foi realizada em 1937 Foto: Leo Souza/Estad

Valei afirma que nunca esteve na capital londrina, mas tem planos de juntar dinheiro para visitar a cidade. “Tenho amigos em Londres, que fizeram uma homenagem para mim quando a Elizabeth II morreu, mas ainda não consegui ir pessoalmente. Se o Charles III vier ao Brasil, como já veio outras vezes, fica mais fácil de acompanhar presencialmente.”

Príncipe Philip em Araras

Apaixonado por família real, o advogado conta de forma orgulhosa que o príncipe Philip, que morreu em 2021 aos 99 anos, já visitou a cidade de Araras, no interior de São Paulo, em março de 1962.

O príncipe chegou ao Brasil em 15 de março de 1962 para uma visita de sete dias. Na sua visita, passou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro onde manteve encontros para estreitar os laços do Brasil com o Reino Unido e fomentar parcerias comerciais entre os dois países.

Príncipe Phillip (de costas) desembarca na estação de trem de Araras-SP Foto: Sávio Valei/Arquivo Pessoal

Na passagem pela capital paulista, o príncipe se hospedou com a família Silva Prado, uma das mais ricas e influentes do Estado. Philip desembarcou em Araras para conhecer a fazenda Santa Cruz, que pertencia à família.

Séries sobre a família real são sensacionalistas

O advogado de Araras diz que sempre tratou as séries que retrataram a vida da família real britânica como um “espetáculo cinematográfico” e que, apesar de ter muitos livros e filmes sobre a família real, sabe diferenciar o que é verdade e o que não é.

“Eu sou um fã e já assisti todas as séries que falam sobre a família real, mas é preciso diferenciar a ficção da realidade”, acrescentou.

Coroação

A coroação de Charles está marcada para sábado, 6, a partir das 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília). Charles e a rainha consorte, Camilla, serão coroados na Abadia de Westminster em uma cerimonia que será conduzida pelo arcebispo de Canterbury.

O novo monarca deve ter uma coroação mais enxuta e representativa, mas ainda assim com os ritos tradicionais, com o intuito de aproximar o seu reinado da atual sociedade britânica.

O advogado Sávio Valei posa com as fotos do rei Charles III e da rainha consorte Camilla Parker-Bowles Foto: Leo Souza/Estadão





