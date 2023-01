Celebrações e show de luzes marcam virada de ano pelo mundo; veja como foi

As comemorações de Ano Novo se espalharam pelo mundo, inaugurando 2023 com contagens regressivas e fogos de artifício - e marcando o fim de um ano que trouxe guerra na Europa, um novo capítulo na monarquia britânica e preocupações globais com a inflação.

O novo ano começou na pequena Ilha de Kiritimati, na nação insular de Kiribati, no Pacífico central. Os mais de 6,5 mil habitantes da ilha (também conhecida como Ilha Christmas) entraram no dia 1º de janeiro às 7h de 31 de dezembro de Brasília, 15 minutos antes das Ilhas Chatham e uma hora antes dos países insulares de Tonga e Samoa, também no Pacífico Sul.

Depois atravessou a Rússia e a Nova Zelândia, antes de prosseguir, fuso horário por fuso horário, por países da Ásia, Europa e Américas.

Os fogos iluminaram os céus da Times Square, em Nova York, enquanto grandes multidões contavam os segundos para 2023, culminando em aplausos e um dilúvio de confetes brilhando em meio a telas gigantes, neon, luzes pulsantes e ruas encharcadas. “2023 é sobre ressurgimento – ressurgimento do mundo após a covid-19 e após a guerra na Ucrânia. Queremos que acabe”, disse Arjun Singh, enquanto observava as comemorações na famosa avenida.

Confetes voam pelo céu durante contagem regressiva para o Ano Novo na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Pelo menos por um dia, os pensamentos se concentraram em possibilidades, mesmo as evasivas, como a paz mundial, e reunindo - finalmente - a determinação de manter a próxima série de resoluções. Em um sinal dessa esperança, as crianças encontraram São Nicolau em uma estação de metrô lotada em Kharkiv, na Ucrânia. No entanto, os ataques russos continuaram na véspera de Ano Novo.

Um brilho de explosão é visto sobre o horizonte da capital da Ucrânia, Kiev, durante um ataque de drones russos nas primeiras horas de 1º de janeiro de 2023. Foto: Gleb Garanich/Reuters

À meia-noite, as ruas da capital ucraniana, Kiev, estavam desertas. O único sinal de um novo ano veio dos moradores locais gritando de suas varandas: “Feliz Ano Novo!” e “Glória à Ucrânia!” E, já na primeira meia hora de 2023, as sirenes de ataque aéreo soaram na região, seguidas pelo som de explosões. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou uma explosão no distrito de Holosiivskyi, e as autoridades relataram que fragmentos de um míssil derrubado danificaram um carro em um distrito central.

Um show de luzes e fogos de artifício exibido no Arco do Triunfo enquanto as pessoas celebram o novo ano de 2023 na avenida Champs-Elysees, em Paris. Foto: Christophe Petit Tesson/EFE

Em Paris, milhares comemoraram na Champs Elysees, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu apoio contínuo à Ucrânia em um discurso de Ano Novo televisionado. “Durante o próximo ano, estaremos infalivelmente ao seu lado”, disse Macron. “Nós os ajudaremos até a vitória e estaremos juntos para construir uma paz justa e duradoura. Conte com a França e conte com a Europa”.

Uma visão de uma representação de drone da falecida Rainha Elizabeth II, durante as celebrações do Ano Novo, no centro de Londres. Foto: Toby Melville/Reuters

O Big Ben tocou quando mais de 100 mil pessoas se reuniram ao longo do rio Tâmisa para assistir ao show de fogos de artifício ao redor do London Eye. Uma apresentação de luz com drone exibiu uma coroa e o retrato da rainha Elizabeth II, em uma moeda pairando no céu, em homenagem à monarca mais antiga da Grã-Bretanha que morreu em setembro.

No Brasil, o novo ano foi recebido com queima de fogos e shows de artistas na maior parte do País. Em São Paulo, após dois anos de pandemia, a Avenida Paulista voltou a ser palco das comemorações do Réveillon. No Rio de Janeiro, a festa ocorreu nas areias da praia de Copacabana.

Fogos de artifício explodem durante as comemorações do Ano Novo, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foto: Aline Massuca/Reuters

A cidade mais populosa da Turquia, Istambul, chegou em 2023 com festividades de rua e fogos de artifício. Na Igreja Católica de St. Antuan, dezenas de cristãos rezaram pelo ano novo e marcaram a morte do ex-papa Bento XVI. O Vaticano anunciou que Bento XVI morreu no sábado, aos 95 anos.

Na Austrália, mais de 1 milhão de pessoas lotaram a orla de Sydney para uma celebração multimilionária baseada nos temas de diversidade e inclusão. Mais de 7 mil fogos de artifício foram lançados do topo da Sydney Harbour Bridge e outros 2 mil da vizinha Opera House.

Fogos de artifício da meia-noite iluminaram o céu sobre a Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge durante as celebrações da passagem de ano na Austrália. Foto: Bianca de Marchi/EFE

“Tivemos alguns anos bastante difíceis; estamos absolutamente encantados este ano por poder receber as pessoas de volta ao porto de Sydney para as celebrações mundialmente famosas da véspera de Ano Novo de Sydney”, disse Stephen Gilby, produtor de grandes eventos e festivais da cidade, ao The Sydney Morning Herald.

Em Auckland, na Nova Zelândia, grandes multidões se reuniram abaixo da Sky Tower, onde uma contagem regressiva de 10 segundos para a meia-noite precedeu os fogos de artifício. As comemorações na maior cidade da Nova Zelândia voltaram depois que a pandemia da covid-19 as obrigou a serem canceladas há um ano.

Os chineses aguardam com cautela até 2023, depois que uma recente flexibilização das restrições pandêmicas desencadeou o vírus, mas também sinalizou um retorno à vida normal. Como muitos, o vendedor Hong Xinyu ficou perto de casa no ano passado, em parte por causa das restrições nas viagens.

Uma mulher celebra o ano novo com fogos de artifício no resort Aranya, em Qinhuangdao, na China. Foto: Wu Hao/EFE

“Com o início do novo ano, parece que vemos a luz”, disse ele, em um show de contagem regressiva que iluminou as estruturas imponentes de uma antiga siderúrgica em Pequim. “Temos esperança de que haverá mais liberdade no futuro.”

As preocupações com a guerra na Ucrânia e os choques econômicos que ela gerou em todo o mundo foram sentidas em Tóquio, onde Shigeki Kawamura já viu tempos melhores, mas disse que precisava de uma refeição quente grátis neste Ano Novo. “Espero que a guerra na Ucrânia acabe para que os preços se estabilizem”, disse ele. /AP