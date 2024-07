Chance de Trump vencer Biden dispara em bolsas de aposta após atentado a republicano na Pensilvânia

SÃO PAULO - As chances de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump derrotar o atual presidente, Joe Biden, nas eleições de novembro dispararam nas bolsas de apostas, após o ataque contra o provável candidato republicano.

Trump foi atingido na orelha e, sangrando, deixou o comício em Butler, na Pensilvânia Foto: Evan Vucci/AP

Na plataforma PredictIt, especializada em eventos políticos, a probabilidade de vitória de Trump subiu para 66%, comparado com cerca de 60% antes do atentado. Por outro lado, a possibilidade de um triunfo de Biden estava em 25%. Já na Polymarket, o republicano aparece com 69% de chances, um salto de 9 pontos porcentuais em relação à véspera, enquanto o democrata tem 19%. Trump sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Ele foi atingido de raspão na orelha e retirado do palco sangrando. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. Um espectador também morreu e dois ficaram feridos gravemente. Líderes mundiais condenaram o atentado, assim como o adversário dele, o presidente democrata Joe Biden. No Brasil, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizaram com Trump.

Apesar do atentado, a campanha de Trump diz que ele participará da convenção republicana prevista para a próxima semana. Na ocasião, seu nome deve ser confirmado como candidato do partido à Casa Branca. Na madrugada deste domingo, um vídeo do ex-presidente desembarcando em Nova Jersey foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, Trump aparece descendo as escadas do avião particular, sem apresentar dificuldades de mobilidade, ao lado de agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.