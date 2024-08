Os dias de chuva torrencial foram induzidos pela tempestade tropical Gaemi depois que ela chegou à China com força de tufão no final da semana passada. Até agora, 48 mortes foram relatadas pelo país, todas em Hunan. Os corpos de três outras pessoas, que se acredita serem vítimas de um deslizamento de terra, foram encontrados na segunda-feira na cidade de Chenzhou, apontou a ABC News.

Segundo a reportagem, a tempestade tropical Gaemi também trouxe chuvas pesadas para o nordeste da China e para a Coreia do Norte, aumentando o volume do rio Yalu, que divide os dois países. Inundações sérias foram relatadas na cidade fronteiriça chinesa de Dandong e no lado norte-coreano. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, que visitou as aldeias atingidas pelas enchentes em Zixing, pediu esforços totais para encontrar os desaparecidos enquanto os trabalhos de busca e resgate continuam.