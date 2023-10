China vs Tibete: tudo que você precisa saber sobre as tensões em torno do budismo tibetano

O budismo tibetano é liderado há muito tempo pelo Dalai Lama, o líder espiritual de 88 anos que fugiu do Tibete em 1959 e vive exilado na Índia desde então.

Pequim considera o Dalai Lama um separatista e afirma que apenas o Partido Comunista no poder – uma organização declaradamente ateia – pode nomear a sua próxima encarnação e as de outros altos lamas.

Ao procurar controlar a liderança da religião, a China espera poder praticamente apagar a influência do Dalai Lama no Tibete e quaisquer desafios ao governo do partido.

À medida que o Dalai Lama envelheceu, aumentou a tensão sobre a eventual disputa entre os tibetanos no exílio e Pequim sobre a sua reencarnação legítima.

Líder espiritual tibetano Dalai Lama chega em carro aberto para evento religioso na Índia, 04 de outubro de 2023. Foto: AP Photo/Ashwini Bhatia

Leia mais Dalai Lama pede desculpas após pedir a menino que chupasse sua língua

Continua após a publicidade

Por que a Mongólia está envolvida?

O Dalai Lama comanda um grande número de seguidores na Mongólia, onde quase metade da população de 3,4 milhões se identifica como budista.

O Budismo Tibetano foi introduzido na Mongólia há mais de sete séculos. A fé foi violentamente reprimida durante mais de 70 anos, quando a Mongólia ficou sob o domínio socialista em 1924, mas os mongóis começaram a adotá-la novamente após as reformas democráticas na década de 1990.

A reverência ao Dalai Lama colocou o governo mongol numa posição difícil, porque depende da China para praticamente todo o seu comércio.

Pequim fechou as passagens de fronteira entre os dois países, impôs tarifas e cancelou conversações bilaterais em resposta à última vez que o Dalai Lama visitou a Mongólia, em 2016.

Líder espiritual tibetano Dalai Lama reza em templo na Índia, 04 de outubro de 2023. Foto: AP Photo/Ashwini Bhatia

Quem é o líder espiritual da Mongólia?

Continua após a publicidade

O Bogd é o líder do budismo tibetano na Mongólia. Conhecida formalmente como Jebtsundamba Khutughtu, a posição remonta a quase 400 anos, aos descendentes do imperador mongol Kublai Khan.

Um menino de 8 anos representa atualmente a 10ª encarnação do Bogd (que significa atolado). O anterior morreu em 2012.

Os budistas tibetanos não aderem tão estritamente à hierarquia como outras religiões organizadas, como a Igreja Católica Romana, Mas o Bogd é considerado o terceiro mais importante na linha do budismo tibetano, depois do Dalai Lama e do Panchen Lama.

O Panchen Lama era filho de um pastor que foi ungido pelo Dalai Lama em 1995, mas foi raptado pela China e substituído por um monge escolhido por Pequim.

Leia também Em meio a tensão com a Índia, Xi faz rara visita ao Tibete com bilhões em investimento

Como são escolhidos os novos lamas?

O processo é, na melhor das hipóteses, misterioso. Os líderes budistas tibetanos dizem que seguem um antigo costume de analisar visões místicas e astrologia para ajudar a restringir a sua pesquisa.

Continua após a publicidade

Os candidatos são então testados para ver se apresentam alguma característica que possa ser considerada especialmente sagrada.

No caso do menino escolhido para ser o próximo Bogd, as autoridades religiosas disseram que ele era apenas uma criança quando foi submetido a um teste secreto, e identificou com sucesso os artefatos pessoais do Bogd anterior.

Ao longo dos séculos, o processo tem estado aberto a críticas de que as seleções têm sido mais baseadas em política e, por vezes, tomadas por corrupção.

No final do século 18, o imperador Qianlong da China tentou resolver a questão sorteando em uma urna de ouro os lamas selecionados.

O sistema de “urna de ouro” foi ressuscitado pelo Partido Comunista Chinês, à medida que Pequim pressionava para controlar as nomeações de monges seniores, embora poucos fora do país o considerem legítimo.