Chuvas e enchentes deixam ao menos 95 mortos em Ruanda

Pelo menos 95 pessoas morreram em Ruanda devido às chuvas torrenciais que atingiram a província ocidental do País desde terça-feira, 2, informaram as autoridades nesta quarta-feira, 3.

“Planejamos que as pessoas em perigo se movam temporariamente, para evitar desastres”, disse Philippe Habinshuti, secretário permanente do Ministério de Gerenciamento de Emergências e Catástrofes em Ruanda, segundo a mídia local.

Por seu lado, o governador da província ocidental do País, François Habitegeko, confirmou o número de mortos e explicou que os distritos mais atingidos foram Ngororero, Rubavu, Rutsiro e Karongi.

Nifatanije n'abavandimwe n' inshuti bo mu Burengerazuba bw' u #Rwanda, bahuye n' ibiza.



Abarenga 100 bamaze kubura ubuzima, Imana ibakire mu ntore zabo.pic.twitter.com/1thI1GLwq9 — Nsoro Muhumuza Gilbert (@NsoroMuhumuza) May 3, 2023

As chuvas causaram deslizamentos de terra e transbordamento do rio Sebeya, o que levou ao bloqueio de estradas e à destruição de casas onde, em algumas ocasiões, famílias ficaram presas.

Segundo o responsável, o número de vítimas pode aumentar uma vez que continuam a decorrer as operações de busca e salvamento, por via aérea, onde o acesso terrestre está cortado. A estação chuvosa é um perigo em um País com tantas encostas como Ruanda, onde a maioria deles é habitada e usada como terras agrícolas./ EFE