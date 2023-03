Ciclone Freddy deixa mais de 100 mortos no Malawi e em Moçambique

O Ciclone Freddy, que está seguindo uma trajetória incomum, deixou mais de 100 pessoas mortas em Moçambique e Malawi, onde um estado de desastre foi declarado, disseram as autoridades nesta segunda-feira, 13. Pelo menos 99 das pessoas morreram no Malawi, um dos países mais pobres da África, disse a agência de desastres.

Ciclone Freddy, que atualmente bate no sul da África, matou pelo menos 100 pessoas em Malauí e Moçambique desde que atingiu o continente pela segunda vez na noite de sábado, as autoridades de ambos os países confirmaram. Foto: Thoko Chikondi/AP

As mortes em Malawi incluem cinco membros de uma única família que morreu no município de Blantyre, Ndirande, depois que os ventos destrutivos de Freddy e as fortes chuvas demoliram sua casa, de acordo com um relatório da polícia. Uma criança de três anos que estava “presa nos escombros” também está entre as vítimas, com seus pais entre os desaparecidos, disseram também as autoridades.

“Suspeitamos que este número subirá, já que estamos tentando compilar um relatório nacional de nossos escritórios da polícia do sudoeste, sudeste e leste que cobre as áreas afetadas”, disse o porta-voz da polícia do Malawi, Peter Kalaya, à AP.

Em várias regiões do sul do Malawi, as autoridades declararam estado de desastre, inclusive na capital econômica Blantyre, anunciou a presidência.

O chefe de estado Lazarus Chakwera “notou com grande preocupação a devastação que o ciclone Freddy está causando em numerosos distritos e declarou um estado de catástrofe” no sul, disse ele em uma declaração.

Freddy se formou no noroeste da Austrália na primeira semana de fevereiro e pode se tornar o ciclone tropical mais duradouro já registrado, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência das Nações Unidas.

Continua após a publicidade

O ciclone atingiu Moçambique e Malawi durante o fim de semana até esta segunda-feira, 13. É a segunda vez que o ciclone recordista - que tem causado destruição no sul da África desde o final de fevereiro - foi lançado em terra firme na África continental. Ele também atingiu os estados insulares de Madagascar e da Ilha da Reunião ao atravessar o oceano.

O ciclone intensificou um recorde sete vezes e tem a maior energia acumulada de ciclones, ou ACE, que é uma medida da quantidade de energia que um ciclone tem liberado ao longo do tempo. Freddy registrou mais energia ao longo de sua vida útil do que toda uma estação típica de furacões nos Estados Unidos.

O percurso do ciclone Freddy

Freddy se desenvolveu pela primeira vez perto da Austrália no início de fevereiro e viajou por todo o sul do Oceano Índico. Está previsto para ser o ciclone tropical mais longo já registrado. A agência meteorológica das Nações Unidas convocou um painel de especialistas para determinar se quebrou o recorde estabelecido pelo Furacão John em 1994 de 31 dias.

O ciclone atravessou todo o sul do Oceano Índico e atingiu Madagascar em 21 de fevereiro, antes de chegar a Moçambique em 24 de fevereiro. Deixou 17 pessoas mortas e milhares desalojadas.

As pessoas atravessam um rio enfurecido em Blantyre, Malawi, após Ciclone Freddy nesta segunda-feira, 13. Foto: Thoko Chikondi/AP

Freddy fez um aterro sanitário no porto marítimo de Quelimane em Moçambique no sábado, 11, onde há relatos de danos em casas e terras agrícolas, embora a extensão da destruição ainda não esteja clara.

Continua após a publicidade

As telecomunicações e outras infraestruturas essenciais ainda estão cortadas em grande parte da província afetada de Zambézia, impedindo o resgate e outros esforços humanitários. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres de Moçambique (INGD) disse que as consequências da segunda tempestade foram piores do que o esperado.

“O número de pessoas afetadas excedeu as previsões”, disse a diretora do INGD, Luisa Meque, acrescentando que a tempestade também atingiu áreas “consideradas seguras”. Muitas pessoas estão desaparecidas, disseram as autoridades.

A agência meteorológica francesa Météo-France, centro regional de monitoramento de ciclones tropicais na Ilha da Reunião, afirmou nesta segunda-feira, 13, que “as chuvas mais fortes continuarão durante as próximas 48 horas” enquanto os barris de Freddy estiverem em funcionamento.

As províncias centrais de Moçambique e Malawi foram identificadas como especialmente vulneráveis a “enchentes e deslizamentos de terra em áreas montanhosas” pelos monitores meteorológicos.

A cidade portuária de Quelimane, localizada a cerca de 40 km do local onde o ciclone fez o aterro sanitário, ainda está isolada do resto do país. Em algumas áreas, não há estradas, água ou eletricidade, disse por telefone Guy Taylor, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

O ciclone atingiu Malawi nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, 13. A maioria dos corpos foi encontrada na região de Blantyre, de acordo com a polícia local.

“As operações de resgate ainda estão em andamento, mas são dificultadas por chuvas incessantes”, disse Beatrice Mikuwa, porta-voz, à AFP.

Continua após a publicidade

Estrada foi desmoronada por enchentes devido a fortes chuvas após o ciclone Freddy em Blantyre, Malauí, nesta segunda-feira, 13. Líder do Malauí declarou o estado de calamidade em vários distritos do sul, incluindo o centro comercial de Blantyre, após o retorno do ciclone deixar dezenas de mortos Foto: Amos Gumulira/ AFP

Várias tempestades ou ciclones atravessam o sudoeste do Oceano Índico a cada ano durante a temporada de ciclones, que vai de novembro a abril.

Muitos dos danos sofridos no Malawi estão em casas construídas em áreas proibidas por lei, como em regiões montanhosas ou perto de rios, onde estão lutando contra deslizamentos de terra, enchentes sem precedentes e rios transbordando em suas margens. O ciclone forçou o governo malawiano a suspender escolas em 10 distritos em sua região sul “como medida de precaução”.

Espera-se que Freddy enfraqueça e saia de volta ao mar na quarta-feira, segundo o Météo-France. /AFP e AP