Cinco mísseis israelenses atingem prédio residencial no centro de Beirute

Um ataque israelense com “cinco mísseis” atingiu um prédio residencial de oito andares no coração de Beirute, capital do Líbano, e foi completamente destruído, informou a mídia estatal libanesa neste sábado, 23.

“A capital Beirute acordou para um massacre horrível. A aviação israelita destruiu completamente um edifício residencial de oito andares com a ajuda de cinco mísseis”, informou a agência oficial de notícias NNA. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, o bombardeio matou quatro pessoas e feriu outras 23. Equipes de resgate ainda procuram sobreviventes nos escombros.

As equipes de resgate vasculham os escombros de um prédio destruído, após um ataque aéreo israelense noturno que teve como alvo o bairro de Basta, em Beirute Foto: Fadel Itani/AFP

Na véspera e na madrugada de sábado, aviões israelenses bombardearam repetidamente os subúrbios ao sul de Beirute, considerado um reduto do movimento islâmico Hezbollah, onde foi demolido um edifício de onze andares.

Também foram relatados bombardeios no sul do Líbano, que, segundo o Ministério da Saúde do país, mataram cinco socorristas afiliados ao Hezbollah. /AFP