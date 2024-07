Com fortes chuvas, ponte desaba na China, mata 11 e deixa pelo menos 30 desaparecidos

Chuvas torrenciais e inundações repentinas derrubaram uma ponte no norte da China, matando 11 pessoas e deixando pelo menos 30 desaparecidas. Com a queda da estrutura, estima-se que vinte veículos caíram no rio que fica na cidade de Shangluo, localizada na província de Shanxii, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Pequim. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal Xinhua neste sábado, 20, apesar de o incidente ter sido registrado na noite da sexta-feira, 19.

Pelo horário local, as operações de busca e resgate das vítimas estão ativas na manhã deste sábado. Desde terça-feira, grandes áreas do norte e centro da China foram afetadas por fortes chuvas que provocaram inundações e danos materiais significativos.

Na cidade de de Baoji, ainda na província de Shaanxi, as chuvas torrenciais já causaram cinco mortes e deixaram oito desaparecidos.

A China está passando por um verão de condições climáticas extremas. Os recordes locais de temperatura foram quebrados no norte e o sul também foi afetado por fortes chuvas e inundações. As alterações climáticas, acentuadas pelas emissões de gases com efeito de estufa geradas pelas atividades humanas, tornam este tipo de fenómenos mais frequentes e intensos, afirmam os cientistas.

Em maio, o desabamento de uma autoestrada no sul da China após um episódio de chuvas torrenciais provocou 48 mortos.