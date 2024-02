Comercial no Super Bowl reacende conflito na família Kennedy; assista ao vídeo

THE NEW YORK TIMES - O anúncio no Super Bowl promovendo a campanha presidencial de Robert F. Kennedy Jr. — uma regravação da campanha de 1960 que ajudou a colocar o seu tio John F. Kennedy na Casa Branca — tem irritado membros e amigos da família Kennedy, preocupados que ele explore e potencialmente manche o legado da família famosa na política.

O anúncio de 30 segundos é construído sobre a base de uma das campanhas políticas mais famosas da história americana, ainda lembrada por muitos 63 anos depois de ser exibida pela primeira vez. A propaganda histórica apresenta John F. Kennedy — na época senador por Massachusetts — como jovem, vibrante e experiente para desafiar Richard M. Nixon, o vice-presidente republicano no governo Dwight D. Eisenhower. A versão ligeiramente alterada do anúncio original traz imagens de Robert Kennedy Jr. sobre as de John F. Kennedy e mantém o jingle animado — "Kennedy, Kennedy, Kennedy" — que permanece gravado na memória de algumas pessoas até hoje. Assim, adapta o anúncio criado para John F. Kennedy para seu sobrinho de 70 anos, uma apropriação do legado que muitos democratas argumentam que Robert Kennedy não deveria poder reivindicar.

Raymond Buckley, que é presidente do Partido Democrata de New Hampshire desde 2007, disse que viu o anúncio antigo várias vezes ao visitar a Biblioteca e Museu Presidencial John F. Kennedy em Boston, então foi pego de surpresa quando o ouviu durante o Super Bowl.

“Foi chocante”, disse o Buckley. “Eu fiquei tipo, o quê? Eca. E ver a foto do Bobby Jr. sobreposta à de J.F.K. foi grotesco. Quem teria pensado em fazer uma coisa dessas? Foi desrespeitoso.”

O anúncio do Super Bowl é o capítulo mais recente em um crescente afastamento entre Kennedy e grande parte de sua família. Começou a sério quando ele emergiu como um dos principais céticos da vacina contra covid-19 no país e intensificou-se quando ele desafiou o presidente Joe Biden, que conta com o apoio de alguns dos membros mais conhecidos da família Kennedy, pela indicação presidencial democrata.

À medida que suas esperanças improváveis de ganhar a indicação democrata evaporaram, Kennedy anunciou que concorreria como independente, levantando preocupações entre os democratas de que, caso ele entrasse na cédula em lugares como Pensilvânia e Michigan, poderia desviar votos de Biden e ajudar na eleição de Donald Trump.

Membros proeminentes do círculo Kennedy disseram que Robert F. Kennedy Jr. identificou a si mesmo repetidamente com o legado familiar ao promover sua própria agenda ao longo da última década.

Candidato independente à presidência Robert F. Kennedy Jr. em comício, Tucson, Arizona, 5 de fevereiro de 2024. Foto: REUTERS/Rebecca Noble

“Ele fez isso várias vezes”, disse Robert Shrum, um conselheiro de longa data da família Kennedy. “R.F.K. (Robert F. Kennedy - irmão de John e pai de Robert Jr.) e Teddy (Kennedy, ex-senador) fizeram questão de não explorar a memória e a perda de J.F.K. Eu quase caí da cadeira.”

Um primo de Robert F. Kennedy Jr., Bobby Shriver, observou que o anúncio incluía imagens de sua mãe, Eunice Kennedy Shriver, irmã tanto do pai do candidato quanto do ex-presidente, ambos assassinados. “Ela ficaria horrorizada com suas visões letais sobre saúde”, escreveu Shriver no X (antigo Twitter). “Respeito pela ciência, vacinas e equidade em saúde estavam em seu DNA.”

Kennedy usou a mesma rede social para pedir desculpa “se o anúncio do Super Bowl causou dor a alguém da minha família.” Ele afirmou que a propaganda foi criada por um comitê de ação política independente que apoia sua campanha sem o seu envolvimento ou aprovação. Mesmo assim, ele fixou um link para o anúncio no topo de seu feed do X, onde tem 2,7 milhões de seguidores.

Independentemente de quanto o anúncio tenha incomodado as pessoas no mundo Kennedy, o impacto político real do anúncio, que custou $7 milhões para ser exibido durante o Super Bowl, está longe de ser claro. "Os Kennedy já passaram para a história, a lenda, a tradição e a mitologia", disse Evan Thomas, historiador e biógrafo de Robert Kennedy, o pai. "As pessoas mal se lembram da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra do Vietnã. Uma das razões para a minha dúvida é que fui repelido por isso, mas também porque a maioria das pessoas mal tem idade suficiente para se lembrar." Dito isso, Kennedy marcou dois dígitos em muitas pesquisas, em grande parte devido ao reconhecimento do nome, disseram analistas políticos. E Kennedy certamente se beneficiaria sendo visto como o mais recente membro desta família de democratas em busca de servir à nação. Bill Carrick, consultor democrata e ex-conselheiro de Edward M. Kennedy, o ex-senador, disse que o novo anúncio, que ele chamou de repugnante, foi particularmente prejudicial porque o original se tornou parte da lenda Kennedy. Representou um ponto de virada na forma como os anúncios políticos eram feitos.

“É um anúncio histórico”, disse ele. “Nos primeiros dias da televisão e da campanha de Eisenhower, os anúncios de campanha eram muito padronizados: fotografias e retratos estáticos. A campanha dos anos 60 mudou tudo isso.”

Shrum disse que ensinou o anúncio em sua aula de ciência política na Universidade do Sul da Califórnia. “É um anúncio muito mais eficaz do que as pessoas pensam”, disse ele. “Está cheio de mensagem: Ele é velho o suficiente para entender e jovem o suficiente para tentar algo novo. A mensagem da campanha está encapsulada nesse anúncio.”

Buckley disse que não acha, quando tudo estiver dito e feito, que o novo anúncio prejudicará o legado Kennedy. “A única mancha é para a campanha de Bobby ao colocá-lo”, disse ele. “Não acho que seja uma mancha permanente no legado Kennedy. Certamente não acrescenta ao legado.”

