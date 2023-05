Como a cidade construída do zero pelo rei Charles III incorpora sua visão de mundo

THE WASHINGTON POST - Se você quer entender o rei Charles III e suas fortes opiniões sobre o desejo humano e os canos de esgoto, a ordem social e as portas pintadas, este é o lugar.

O monarca de 74 anos, que será coroado no sábado, 6, construiu Poundbury do zero. Menosprezada por seus críticos como uma Disneylândia feudal para nostálgicos, é celebrada por seus residentes como habitável e adorável.

Oficialmente, Poundbury é uma “extensão urbana autônoma”, uma comunidade de cerca de 4,6 mil residentes, na periferia de Dorchester, no sul da Inglaterra, a apenas alguns quilômetros do mar. Três empresas de construção residencial fizeram a maior parte da construção.

Extraoficialmente, Poundbury é puro Charles.

De todas as causas que ele defendeu enquanto o mais antigo rei em espera do Reino Unido, de todas as suas centenas de milhões em ativos, a cidade é talvez sua maior obsessão, sua visão mais plenamente realizada. É a manifestação física de como ele pensa que os britânicos - todos, na verdade (talvez não ele) - deveriam viver, trabalhar e comungar uns com os outros.

Em imagem de arquivo, o então príncipe Charles observa Camilla tirar cerveja no pub Duquesa da Cornualha durante visita a Poundbury Foto: Justin Tallis/AFP - 27/10/2016

Nada sobre prédios pós-modernos espelhados, certamente não, mas mais sobre “casas familiares, tradicionais, bem experimentadas e bonitas”, todas próximas para manter tudo caminhável. Residências e comércio ficam lado a lado, cercados por parques onde as pessoas podem contemplar o narcisos plantados por sua propriedade hereditária.

Poundbury foi construída em terras pertencentes ao Ducado da Cornualha - o baú do tesouro de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) controlado pelo herdeiro do trono. No fim dos anos 80, quando a autoridade de planejamento local procurou expandir Dorchester, Charles decidiu arregaçar as mangas.

A essa altura, ele já havia declarado guerra à arquitetura moderna. Ele desdenhou uma proposta de uma alteração à National Gallery de Londres como “um carbúnculo monstruoso no rosto de um amigo muito amado e elegante”.

Ele denegriu um planejado arranha-céu de Ludwig Mies van der Rohe (um dos principais nomes da arquitetura do século 20) como “mais um toco de vidro gigante, mais adequado para o centro de Chicago do que para a cidade de Londres”. Ele repreendeu 700 arquitetos reunidos em um banquete dizendo que eles estavam “ignorando os sentimentos e desejos da massa de pessoas comuns neste país”.

Propriedade à venda em Poundbury; cidade concebida pelo rei Foto: Adrian Dennis/AFP - 7/2/2023

Charles seguiria essa linha de ataque em discursos, artigos, documentário e em seu manifesto, A Vision for Britain. Mas o projeto Poundbury foi muito mais ambicioso do que um livro. Ofereceu a ele a oportunidade de ir além das palavras e das imagens e de pôr em prática as suas ideias sobre a harmonia natural e a “geometria sagrada”.

Ele contratou Léon Krier, um arquiteto luxemburguês e teórico urbano, para desenhar o masterplan e, ao longo de três décadas, a cidade tomou forma no que antes era um pasto real.

Nela, as ruelas estreitas são arabescos, como uma aldeia medieval, com abundantes pátios, vielas e becos sem saída. Não há um único sinal de parada, muito menos semáforo.

Para evitar a uniformidade, a cidade é uma mistura deliberada de estilos arquitetônicos, todos voltados para o passado: formas renascentistas gregas, arcadas romanas, ornamentação de paládio. Réplicas de mansões georgianas ficam ao lado de casas de campo recriadas ao lado de falsos armazéns da Era Industrial, agora cheios de apartamentos de luxo baixos - e uma casa de repouso.

Poundbury incorpora cavalariça em seu plano arquitetônico, embora a cidade tenha sido construída muito depois da era dos cavalos e carruagens Foto: The Washington Post by Tori Ferenc

Poundbury parece desgastado e coberto de musgo, como boa parte da Inglaterra. Mas os edifícios mais antigos datam de 1994.

Com relação à sustentabilidade, a cidade é parcialmente alimentada por gás renovável de uma usina de digestão anaeróbica construída nas proximidades. Algumas das casas incluem telhados de ardósia solar e caixas de pássaros embutidas para atrair andorinhões.

O uso de materiais de construção naturais e locais é quase lei. Um grupo de moradores fez uma campanha para trocar suas janelas de madeira (que precisam de tinta e apodrecem) por um composto de plástico de alta qualidade e ecologicamente correto. Após uma análise mais aprofundada, o Ducado disse que a resposta ainda era “não”.

Talvez não surpreendente, muitos críticos modernos não gostam de Poundbury: “Uma simulação de um passado de fantasia”. “Uma distopia real… um museu mortal.” “Falso, sem coração, autoritário e terrivelmente fofo.”

Os críticos de Charles veem em seu Poundbury uma força reacionária, um diletante que se opõe ao progresso, um maníaco por controle e um tradicionalista da Pequena Inglaterra que adora a tradição porque a tradição é o que sustenta um monarca no século 21.

Os apartamentos de um casa de de repouso com vista para a Queen Mother Square em Poundbury Foto: The Washington Post by Tori Ferenc

Mas Poundbury ressalta que Charles é alguém comprometido com sua visão. “Eu continuei independentemente das críticas sem fim, das críticas e dos gritos e berros”, disse ele a um documentário da ITV em 2019. “Porque sempre acreditei no longo prazo.”

Ele visita Poundbury várias vezes por ano. A maioria dos residentes de longa data o encontrou várias vezes. Como príncipe, ele gostava de passear, com uma comitiva discreta, para conversar sobre os desafios de drenagem, problemas de estacionamento e valores de revenda.

Os moradores dizem que ele realmente parece se importar. Ele também provavelmente não se importa com a afirmação de que sua ideia foi um sucesso, que ele sabia melhor do que o estabelecimento arquitetônico o que “as pessoas comuns” queriam.

E, de fato, na maioria das vezes, as pessoas que escolheram morar ali dizem que é agradável.

“Olhe para isso, é adorável de se olhar”, disse Jason Danes, de 30 anos, um faz-tudo e jardineiro que mora em Poundbury com sua mulher e dois filhos pequenos. Ele confessou que às vezes parece um pouco monótono.

“Para mim e minha família é um lugar seguro”, disse Francoise Ha, a nova presidente da Love Poundbury, a associação de moradores. “É amigável, é tranquilo, fica perto do mar e você pode ir a pé para qualquer lugar.”

Ela estava tomando chá em um gastropub chamado Duquesa da Cornualha, o título da mulher de Charles, Camilla, antes de se tornar a rainha consorte. Referências à família real são encontradas em Poundbury. O principal ponto focal da cidade é a Queen Mother Square, que possui uma imponente estátua da avó de Charles. Algumas das ruas têm o nome de seus cavalos de corrida.

“É um lugar curioso”, disse Daniel Chilcott, de 34 anos, gerente do Poet Laureate, outro pub da cidade. Ele mora em cima do pub com sua mulher e quatro filhos e diz ser feliz.

“Alguns a chamam de ‘Cidade dos Brinquedos’”, alertou. “É justo dizer. Mas na maioria das vezes é bom, melhor do que muitos lugares e, como dizem aqui, está crescendo por si mesmo.”

Chilcott mencionou as “estipulações”. “Pergunte aos meus vizinhos sobre as regras e regulamentos”, ele aconselhou. “Eles adoram falar sobre isso.”

Sem antenas parabólicas. Não há muitas plantas na varanda. “Pátios não são quintais”, advertem as regras. Nenhum trailer, caravana, barco “ou outro bem semelhante deve ser levado para a propriedade ou estacionado em qualquer vaga de estacionamento sem o consentimento de Sua Alteza Real”.

‘Regras draconianas’

Alguns moradores dizem que deveriam ter mais poder de decisão. Eles se ressentem porque, se quiser repintar a própria porta, terão de escolher na paleta aprovada pelo Ducado da Cornualha, que fica de olho em todas as coisas externas.

Os defensores de Poundbury argumentam que as autoridades locais em todo o Reino Unido exigem aprovação para isso e aquilo.

Mark Adams, de 52 anos, arquiteto e designer que mora na cidade há nove anos, discutiu com o Ducado sobre reformas em sua casa - “elas podem ser um pouco draconianas”. Mas está feliz com os resultados. E ele elogia os construtores originais. Ele destaca a alvenaria de tijolo fino, pé-direito mais alto e boa luminosidade.

A escola primária - com 500 crianças matriculadas - também é muito bem avaliada, disse ele, e os valores de revenda estão subindo.

Em comparação com outras “novas construções” padronizadas no Reino Unido, este é um valor excepcional, disse Adams. “É uma ideia interessante também, todo esse lugar.”

As propriedades vendidas em Poundbury no ano passado tiveram um preço médio de £ 378.181 (cerca de R$ 2,38 milhões), de acordo com o serviço de listagem de imóveis Rightmove. A área é cerca de 15% mais cara do que Dorchester como um todo. Um terço dos residentes de Poundbury vive em casas subsidiadas pelo governo.

Em Poundbury, cerca de 2,6 mil pessoas trabalham em 250 empresas Foto: The Washington Post by Tori Ferenc

David Leaper, um cirurgião aposentado que representa Poundbury no conselho de Dorchester, disse: “Esta não é uma ‘Charles Town’ para toffs”, usando toffs como gíria para um rico esnobe.

Poundbury faz parte de Dorchester e é servida por ônibus urbanos. Mas a ideia era criar uma comunidade onde as pessoas pudessem caminhar até todos os lugares que precisassem.

Tem açougue, igreja, duas mercearias, consultório médico, dentista, floriculturas, salões, academias, conserto de bicicletas. A última pesquisa de negócios contou com 2.600 pessoas trabalhando em 250 empresas na cidade, que incluem um fabricante de chocolate e uma pequena fábrica de montagem robótica.

“A maioria das pessoas aqui acredita no ethos”, disse Blake Holt, um morador de longa data.

Holt creditou a Charles por ajudar a promover “o princípio da integração”, o que significa que os residentes mais jovens vivem próximos ao lar de idosos, e as casas – de proprietários e locatários, do mercado privado ou de moradias subsidiadas – parecem ter a mesma qualidade.

Holt também gosta da ideia de que “todo o espaço público seja compartilhado, que os pedestres tenham direitos iguais”. “Imagino que metade dos residentes de Poundbury apoia a monarquia e a outra metade não. Acho que ninguém se mudou para cá por causa da família real.”

Peter Bryant, que fez sua carreira trabalhando para a Marinha Real, se aposentou em Poundbury há 27 anos. “Fomos os primeiros colonos”, brincou. Ele falou com o rei muitas vezes. Charles esteve dentro de sua casa, um aconchegante chalé de pedra em uma rua estreita.

“Ele é um homem detalhista”, disse Bryant, “e um facilitador brilhante”, que vê o quadro geral, mas fica feliz em falar sobre a localização adequada das lixeiras. “Ele está sempre perguntando: ‘Seus quartos são grandes o suficiente? Leve o suficiente? Você está satisfeito com sua casa?’”

Em um discurso de 2009 perante o Royal Institute of British Architects, Charles disse: “A arquitetura define o domínio público e deve ajudar a nos definir como seres humanos e a simbolizar a maneira como vemos o mundo; afeta nosso bem-estar psicológico e pode aumentar ou diminuir o senso de comunidade”.

Bryant colocou o pensamento desta forma: Charles quer coisas “confortáveis” e “legais”. O rei acha que a arquitetura tradicional é calmante e devidamente dimensionada - e que as “estipulações” impostas pelo Ducado promovem a ordem, no bom sentido.

“No projeto de Poundbury, Charles queria que você saia pela rua e diga bom dia aos seus vizinhos”, disse Bryant. “E isso é exatamente o que fazemos.”