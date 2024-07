Como é que Trump passou de um derrotado desonrado – até mesmo Laura Ingraham, da Fox News, deu a entender que estava colocando seus “próprios rancores à frente do que é bom para o país” – para o homem do destino que ele se tornou antes mesmo de se esquivar daquela bala no sábado?

Uma explicação simples é mais ou menos assim: O G.O.P. deixou de ser um partido político normal em 2016 e tornou-se um culto à personalidade, menos interessado em ganhar eleições do que em polir o mito de salvador/vítima do seu líder carismático. Como culto, o partido nunca poderia realisticamente permitir que qualquer outro republicano tivesse sucesso em desafiar Trump pela nomeação. E, como indicado para a chapa, Trump só ganharia força quando a extensão do declínio mental do presidente Biden se tornasse óbvia.