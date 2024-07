Na semana passada, quando discursou na conferência do Conservadorismo Nacional em Washington, D.C., Vance foi recebido como um astro. Ele falou casualmente e confortavelmente. Citou nomes de proeminentes especialistas em política entre os espectadores, como Elbridge Colby, um defensor da priorização da política externa que limitaria os compromissos no exterior para conter a China, e Oren Cass, um crítico da economia libertária.

Vance exaltou a crescente influência do populismo nacionalista no Partido Republicano. “Apesar de não termos vencido o debate” a respeito da ajuda à Ucrânia, disse ele, “estamos começando a vencer o debate dentro do nosso próprio partido, e penso que isso realmente importa”. A sua elevação à vice-presidência garantiria uma Ala Oeste do movimento MAGA e capacitaria os defensores da contenção da política externa e da ação governamental para reconstruir a base industrial de defesa e a produção nacional.

As palavras mais duras de Vance foram a respeito da imigração. “A verdadeira ameaça à democracia americana”, disse ele na conferência conservadora, “é que os eleitores americanos continuem a votar por menos imigração e os nossos políticos continuem a recompensar-nos com mais”. Ele acrescentou: “O que acontece com a imigração é que ninguém pode evitar o fato de ela ter tornado nossas sociedades mais pobres, menos seguras, menos prósperas e menos avançadas”. E resumiu a sua filosofia pública dizendo: “Os líderes americanos deveriam cuidar dos americanos”.

Trump tem fascinado a política global há quase uma década. A nomeação do seu novo aprendiz sugere que o estilo de Trump, as políticas de Trump e o apelo de Trump aos eleitores sem formação universitária de todas as raças e etnias governarão o Partido Republicano nas próximas décadas./ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL