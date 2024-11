A apuração e a contagem de votos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos têm processos específicos em cada estado. Assim, como cada estado impõe suas próprias regras, não existe um jeito unificado de apurar os votos. Além disso, os métodos de votação também variam.

Ao vivo Acompanhe as últimas notícias e o dia de votação da Eleição dos EUA

As eleições que vão definir o próximo presidente do país acontecem nesta terça, 5 de novembro. Os candidatos em disputa são Kamala Harris, democrata, e Donald Trump, republicano. A seguir, veja os diferentes modos de apuração que podem ser aplicados nos estados.

Votação antecipada acontece na Igreja Batista Mount Pisgah no Brooklyn, condado de Nova Iorque, no dia 27 de outubro de 2024 Foto: Bing Guan/NYT

Como os votos são contados?

PUBLICIDADE A contagem é realizada por funcionários locais de eleições, os quais podem ser nomeados ou eleitos, dependendo das regras de cada estado. A contagem pode ser feita manualmente pelos funcionários ou ainda por máquinas de tabulação óptica, que leem e contam votos de papel inseridos por funcionários. Neste ano, apenas 5% dos eleitores registrados vivem em jurisdições que utilizam máquinas de votação eletrônica para todos os eleitores, segundo levantamento da Fundação Verified Voting.

Os funcionários eleitorais são de diferentes partidos políticos para que a verificação e a contagem seja feita de maneira imparcial. Mesmo assim, observadores partidários são convidados a monitorar a contagem e podem intervir em determinadas situações previstas em cada local.

Funcionários eleitorais fazem a verificação e validação de cada cédula para a contagem de votos, processo definido por leis estaduais, que pode começar logo após o fechamento das urnas na noite do dia da eleição. Em alguns estados, no entanto, as cédulas antecipadas podem ser contadas antes do fechamento das urnas. O processo é documentado em relatório que detalha cada ação realizada durante a verificação e quem está presente.

Primeiramente, cada seção eleitoral compara o número de eleitores do local de votação com o número de cédulas. Em caso de discrepâncias, os funcionários investigam e submetem ao Conselho de Apuração para aprovação.

Publicidade

Há diferentes tipos de votos nos Estados Unidos. A depender do estado, além da votação presencial no dia da eleição, é possível votar antecipadamente de forma presencial ou por correio. Há ainda o voto provisório (quando a elegibilidade do eleitor é questionada por algum motivo) e os votos em locais especiais, normalmente para pessoas que estão no exterior.

A ordem de contagem das cédulas também varia em cada estado. Em geral, as cédulas são processadas nessa sequência: votos do dia da eleição, votos antecipados, cédulas por correio, cédulas contestadas, cédulas de militares e pessoas no exterior, cédulas provisórias.

Como são contadas as cédulas por correio? E os votos presenciais?

No caso de cédulas enviadas pelo correio, funcionários eleitorais verificam se o eleitor está registrado, se ele não votou em duplicidade, se o voto está no envelope e se o envelope não está danificado. Então, a assinatura no envelope é verificada com a assinatura registrada.

As cédulas são removidas do envelope, desdobradas e examinadas. O processo é realizado com diversos funcionários eleitorais e observado por monitores bipartidários. Após a verificação, a cédula é enviada para o local de contagem, que pode realizar contagem manual ou por máquina.

Já no caso de votos presenciais no dia da eleição, o eleitor deve apresentar uma identificação para receber a cédula. Depois de votar, por correio ou presencialmente, dois caminhos são possíveis, a depender do condado. Na primeira opção, a cédula é depositada em uma urna segura, que é lacrada e levada ao centro de contagem após o fechamento das urnas. Quando as cédulas chegam ao centro, a equipe eleitoral inicia o processo de contagem manualmente. Na segunda opção, a cédula passa por uma máquina de contagem, uma espécie de scanner, que irá registrar e contar os votos automaticamente e armazenar os dados em um dispositivo removível. Os dados dos votos são enviados ao centro de contagem eletronicamente ou levados pessoalmente pelos oficiais eleitorais, que levam o dispositivo removível. No centro, é realizado o processamento dos resultados.

Publicidade

É possível também que alguma contagem seja realizada duas vezes, a fim de verificar o processo.

Depois que o processo de contagem é concluído, os condados de cada estado enviam os resultados para funcionários estaduais, que revisam e verificam os resultados. O chefe eleitoral do estado é quem certifica o resultado final do estado.

O Colégio Eleitoral

Os resultados certificados de cada estado são então utilizados para consolidar os votos do Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados de cada estado que se reúnem em dezembro para registrar oficialmente seu voto ao próximo presidente do país.

Os votos do Colégio Eleitoral são contados pelo Congresso dos Estados Unidos em uma sessão em janeiro de certificação do presidente eleito. Depois, o presidente do Senado então formaliza o resultado final e confirma o presidente eleito.