Como será a troca de ataques entre Trump e Kamala e como ela deve impactar a eleição

Kamala Harris se tornou na noite de segunda-feira, 22, a virtual candidata democrata à Casa Branca depois de obter o apoio da maioria dos delegados que irão à convenção partidária de agosto. Com isso, ela deve ser a rival de Donald Trump na eleição de novembro e ambas as campanhas já azeitam a estratégia para atacar o rival até lá.

Em seu primeiro discurso de campanha, no comitê em Delaware, Kamala deu uma pista da linha que deve adotar para bater em Trump. Ao lembrar da carreira como procuradora, ela disse ter enfrentado criminosos de todos os tipos, virando o foco para o adversário. "Predadores que abusavam de mulheres. Fraudadores que roubavam consumidores. Trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio benefício. Portanto, ouçam-me quando digo: Eu conheço o tipo de Donald Trump".

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participa de uma reunião em seu comitê de campanha em Wilmington, Delawere Foto: Erin Schaff/AP

Trump, por sua vez, preparava uma campanha centrada para atacar Biden, colocando em dúvida a idade do rival. A desistência provocou uma orientação e os primeiros posts do republicano em sua rede social Truth vincularam Kamala à gestão da crise migratória na fronteira sul.

O ex-presidente, no entanto, se mostrou contrariado com a troca e questionou sua validade, questionando até se poderia ser reembolsado pelos investimento que fez em anúncios atacando Biden. “Acho que o Partido Republicano deveria ser reembolsado”, disse Trump.

Embora Trump venha tentando suavizar parte de sua retórica mais dura, ao longo dos anos, ele afastou uma proporção considerável de eleitores com formação universitária e mulheres de classe média com discursos preconceituosos sobre gênero e raça - e a candidatura de Harris apresenta o risco de Trump atacá-la e alienar ainda mais esses eleitores.

O candidato republicano Donald Trump participa de um comício de campanha em Grand Rapids, Michigan Foto: Evan Vucci/AP

Histórico

Além disso, Trump tem um histórico de atacar rivais e críticas femininas em termos pessoais, geralmente descrevendo-as como mentalmente instáveis ou coisa pior. Ele chamou Angela Merkel, a ex-chanceler alemã, de “aquela vadia” na frente de funcionários de seu próprio governo enquanto era presidente, de acordo com o livro “I Alone Can Fix It”, dos jornalistas do Washington Post Carol Leonnig e Philip Rucker. O uso da frase pelo Sr. Trump foi confirmado posteriormente ao The New York Times.

No caso de Kamala, o desprezo é demonstrado tanto em público quanto em particular. Trump disse às pessoas que ela “fala rimando” - uma referência zombeteira às suas frases ocasionais que viralizaram nas mídias sociais e se tornaram um dos pilares da Fox News.

Publicamente, Trump a descreveu como “desagradável”, “louca” e “desrespeitosa”, zombou de sua risada, pronunciou seu nome incorretamente e promoveu uma falsa alegação de que a Harris é constitucionalmente inelegível para servir como vice-presidente, ecoando sua campanha racista contra Barack Obama.

Em uma publicação no Truth Social na tarde de segunda-feira, Trump acusou a mídia de tentar “transformar a ‘burra como uma pedra’ Kamala Harris de uma vice-presidente totalmente fracassada e insignificante em uma futura ‘grande’ presidente. Não, não é assim que funciona!”

“Acho que há uma chance real de que ele exagere nos ataques a ela”, disse Lauren Leader, fundadora da All In Together e defensora do avanço das mulheres nos negócios e na política. “Não acho que isso seja estratégico para ele, acho que é automático.”

Alguns dos fundamentos da disputa deste ano ainda beneficiam Trump, de acordo com os estrategistas republicanos, que veem o entusiasmo da base do partido e a antipatia em relação ao histórico de Biden como fatores que ajudam seu candidato. A presidência de Trump tem sido vista de forma mais favorável em retrospectiva do que na época, segundo as pesquisas. E seus assessores questionam como Kamala se sairá no cenário nacional. Karoline Leavitt, porta-voz de Trump, chamou Kamala de "tão incompetente quanto Joe Biden e ainda mais à esquerda. Kamala não só precisa defender seu apoio à agenda fracassada de Joe Biden nos últimos quatro anos, como também precisa responder por seu próprio histórico terrível e fraco em relação ao crime na Califórnia".

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, abraça o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após um comício em Raleigh, Carolina do Norte Foto: Matt Kelley/AP

Mudar um candidato presidencial tão tarde na corrida é algo sem precedentes na história política moderna. Não está claro se Kamala pode superar o desempenho de Biden em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que devem ser decisivos na disputa no colégio eleitoral.

“A campanha de Trump ainda estará concorrendo contra uma presidência fracassada de Biden-Harris, que presidiu uma inflação recorde, uma economia que não está atendendo às expectativas dos eleitores e um recorde de imigração ilegal”, disse Neil Newhouse, pesquisador republicano da Public Opinion Strategies. “Os Estados decisivos continuam os mesmos, e o público-alvo mudou pouco.”/NYT