Kamala Harris reúne apoio de principais líderes democratas e caminha para viabilizar candidatura

A vice-presidente americana, Kamala Harris, caminha nesta segunda-feira, 22, para viabilizar a sua candidatura à presidência após a desistência do presidente Joe Biden no domingo. Kamala conquistou , uma série de apoios importantes da cúpula do Partido Democrata, entre eles o da ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, além do apoio dos 23 governadores do partido, de 87% dos senadores e 83% dos deputados.

Em paralelo, a campanha dela arrecadou o valor recorde de US$ 81 milhões nas primeiras horas de campanha e, mais importante, nenhum nome de peso se colocou publicamente para desafiá-la. Das principais lideranças democratas, no entanto, ela ainda não conta com o respaldo dos líderes do partido no Senado, Chuck Schumer, e da Câmara, Hakeem Jeffries, nem do ex-presidente Barack Obama. "Hoje, é com imenso orgulho e otimismo ilimitado em relação ao futuro de nosso país que eu apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos", disse Nancy Pelosi. "Meu apoio entusiasmado a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político", destacou ela que defendeu a união do partido contra Trump.

Vice-presidente Kamala Harris discursa em frente à Casa Branca. Foto: Susan Walsh/Associated Press

Inicialmente, Pelosi havia apenas elogiado a decisão de Joe Biden, sem mencionar o nome de Kamala Harris. Antes do presidente se retirar da disputa, ela disse privadamente que preferia um processo “competitivo” de primárias à nomeação automática da vice.

Os governadores que poderiam desafiá-la decidiram endossá-la. A lista inclui os governadores da Pensilvânia, Josh Shapiro, da Califórnia, Gavin Newson, do Kentucky, Andy Beshear, do Michigan, Gretchen Whitmer, e o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg.

Eles passaram a ser opção para estampar as cédulas ao lado de Kamala Harris, assim como o senador do Arizona Mark Kelly. Ele defendeu o presidente até o momento da desistência e expressou rapidamente o seu apoio a Kamala Harris.

O partido tenta superar rapidamente a crise que atingiu a campanha com os questionamentos sobre a aptidão de Joe Biden para mais quatro anos de Casa Branca.

Além dos US$ 81 milhões arrecados hoje, Kamala é a única que pode acessar os mais de US$ 90 milhões doados para a chapa Biden-Harris. Ainda que os republicanos prometam questionar essa “herança” na Justiça, o saldo a coloca em vantagem dentro do partido.

Além do dinheiro e do respaldo de caciques democratas, ela avança para levar os delegados que Joe Biden conquistou nas primárias e agora estão livres para votar como quiserem na Convenção Nacional do Partido Democrata, em 19 de agosto. Cerca de mil delegados disseram à Associeted Press que pretendem apoiá-la. Isso é mais de metade dos 1.976 necessários para garantir a nomeação.

Com a máquina do partido voltada para si, Kamala Harris foi nesta segunda-feira a Delaware para a primeira reunião com a equipe da campanha que deve liderar de agora em diante. Ela deve se encontrar ainda hoje com Schumer e Jeffries para obter o apoio da dupla.

“Kamala Harris sai fortalecida dentro do partido”, afirma Cristina Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Não vejo dificuldades para a candidatura dela em termos de apoio dos grandes nomes do Partido Democrata. Esses apoios vão vir até porque o partido não tem muitas outras opções”, destaca.

A 105 dias da votação, as pesquisas dão vantagem para Donald Trump, que teve os holofotes voltados para si na semana passada ao sobreviver a uma tentativa de assassinato e estrelar a Convenção do Partido Republicano. Durante quatro dias, os republicanos insistiram que o custo de vida aumentou sob Joe Biden; que os democratas permitiram uma "invasão" de criminosos na fronteira; e que as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza só aconteceram porque os Estados Unidos projetaram fraqueza no cenário internacional. Agora, a desistência abriu um novo flanco de ataque, com os republicanos acusando o partido de manter na Casa Branca um presidente inapto. "Ele não estava apto a servir desde o início, mas as pessoas que o cercavam mentiram para os Estados Unidos sobre sua completa e total decadência mental, física e cognitiva", disse Donald Trump em uma série de publicações na sua rede, a Truth Social.

Donald Trump discursa em comício no Michigan. Foto: Evan Vucci/Associated Press

O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, foi além e pediu a renúncia do presidente. “Se Joe Biden não está apto para concorrer à Presidência, ele não está apto para servir como presidente. Ele deve renunciar ao cargo imediatamente”, escreveu nas redes sociais.

Diante dos ataques, Kamala Harris dedicou o seu primeiro discurso como provável candidata à presidência a defender o legado de Joe Biden. “O legado de conquistas de Joe Biden em três anos é incomparável na história moderna americana. Em um mandato ele superou o legado da maioria dos presidentes que serviram dois mandatos”, disse hoje na frente da Casa Branca.

Em alta Internacional

O próprio Biden, que está cumprindo isolamento após ser diagnosticado com covid, deve falar ainda esta semana, possivelmente na terça, mas adiantou na carta de desistência que não vai renunciar ao cargo. Com o foco virando para a sucessora, Kamala Harris também entrou na mira de Donald Trump. "Joe Biden será considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos. KAMALA, NOSSA HORRÍVEL E INCOMPETENTE CZAR DA FRONTEIRA, SERÁ PIOR!", escreveu em letras maiúsculas na Truth Social. Tão impopular quanto Joe Biden, ela terá o desafio de explicar aos eleitores a inflação que pressiona a classe média, apesar dos dados macroeconômicos positivos do governo democrata.

Apoiadora tira foto com adesivo Biden-Harris. Foto: Sean Rayford/AFP

“Os democratas vão ter que convencer o eleitorado que todo mundo vai ter emprego, vai ter comida na mesa, vai conseguir comprar casa. Até o momento, eles não conseguiram fazer isso porque as pessoas sentem as dificuldades no dia a dia. Existe também uma percepção muito negativa atrelada aos gastos dos EUA nos exterior, principalmente na Ucrânia”, afirma Cristina Pecequilo.

Se a economia é a pedra no sapato dos democratas, do outro lado, a ascensão de Kamala Harris cria dificuldades para Donald Trump, que pode afugentar o eleitorado feminino já resistente a votar nele se fizer críticas machistas à sua adversária, afirma a analista. No caso do republicano, o desafio será conter o próprio radicalismo.

“Quanto mais radical ele for, mais ele vai afastar esse eleitorado moderado que tem, de certa forma, fechado os olhos para os abusos de poder como a invasão do Capitólio. Esse eleitorado, ele está engolindo Trump, de certa forma. Mas eu acho que a eleição está aberta. Pode pender para qualquer um dos lados”, conclui.