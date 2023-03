Convocação para protesto contra possível prisão mostra a extensão do poder de Trump

Desde que anunciou suas intenções de voltar ao poder, o ex-presidente dos EUA Donald Trump mostrou que não precisa estar na presidência para influenciar a política americana. O episódio mais recente envolve a investigação federal que o investiga por subornar a ex-atriz pornô Stormy Daniels para ocultar um caso entre os dois em 2016, quando ele disputou a presidência. No fim de semana, Trump foi a público dizer que seria preso nesta terça-feira, 21. E e ainda conclamou seus partidários a protestar” e tomar a nação de volta.

Embora um indiciamento seja mais provável que uma prisão, a declaração do ex-presidente fez com que líderes republicanos corressem para defendê-lo e atacar o promotor Alvin L. Bragg, o democrata responsável pela investigação (nos Estados Unidos líderes do Ministério Público a nível distrital são eleitos por voto popular).

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, terceira maior autoridade do país, escreveu no Twitter que a investigação de Bragg era um “abuso de poder” e que ele orientaria os comitês do Congresso a investigar se algum dinheiro federal estava envolvido - uma ameaça velada em um momento importante antes de Bragg deixar seus planos claros.

O ex-presidente Donald Trump Foto: Sue Ogrocki/AP

Outros republicanos também criticaram as acusações, entre eles possíveis rivais de Trump nas primárias, como Vivek Ramaswamy e o ex-vice-presidente Mike Pence.

O senador JD Vance, de Ohio, que apoiou Trump na campanha de 2024, disse que uma acusação politicamente motivada torna o argumento a favor de Trump mais forte. E tanto ele quanto a deputada Elise Stefanik, uma firme apoiadora de Trump em Nova York, acusaram Bragg e seus colegas democratas de tentar transformar os Estados Unidos em um “país do terceiro mundo”.

A manifestação em torno de Trump evocou os dias após a eleição de 3 de novembro de 2020, quando seus dois filhos mais velhos pressionaram muitos republicanos importantes - que esperavam que o presidente admitisse a derrota - a lutar em seu nome.

As autoridades da cidade de Nova York se preparam para uma possível agitação em resposta a uma acusação antes do apelo à ação de Trump na manhã de sábado. E enquanto alguns republicanos não ecoaram seu pedido de protestos ao defendê-lo, relativamente poucos se opuseram publicamente a eles.

O domínio de Trump sobre o partido já ultrapassou em muito seu tempo no cargo. Embora as eleições de meio de mandato de 2022 tenham revelado suas fraquezas na escolha de candidatos, ele continuou a submeter o Partido Republicano à sua vontade.

Na ocasião, abraçar a mentira de Trump de que a eleição de 2020 teria sido roubada tornou-se um teste decisivo para os candidatos que buscam seu apoio. Muitos deles ecoaram e ampliaram suas falsas afirmações, corroendo a confiança dos eleitores no processo eleitoral. Trump também exerceu grande influência em várias questões importantes nas primárias republicanas.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy disse que pediria uma investigação sobre se o promotor distrital de Manhattan usou algum dinheiro federal no inquérito de Trump Foto: Al Drago/NYT

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, Trump inicialmente descreveu isso como uma tentativa “inteligente” de obter controle sobre as terras de outro país. Ele não repetiu esse elogio, mas se manifestou contra o tratamento da Ucrânia como uma prioridade nacional.

Sua posição ressoa com grande parte da base de votação republicana. Mas Trump, como ex-presidente e líder nas pesquisas primárias republicanas, ajudou a definir o tom do partido. E isso preocupou autoridades internacionais, que previram que a vitória de Trump na indicação presidencial de 2024 poderia fraturar a coalizão bipartidária em Washington por trás da ajuda à Ucrânia.

Ainda é impossível avaliar o impacto de um indiciamento sobre as pretensões de Trump voltar à Casa Branca. Não ser candidato significa que Trump não terá o mesmo protagonismo nem o poder de quando foi presidente. Mas a força do republicano nunca derivou inteiramente do cargo em si. Ele passou décadas construindo uma base de fãs em todo o país e se retratando como sinônimo de sucesso nos negócios, embora essa imagem nem sempre fosse verdadeira.