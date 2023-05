Coroação de Charles III: as relações turbulentas da família real também entraram em cena

LONDRES - O rei Charles III vive em um palácio, viaja em um Bentley com motorista e é um dos homens mais ricos do Reino Unido, mas é semelhante a muitos de seus súditos de uma maneira muito simples: sua vida familiar é muito complicada.

Ele tem uma segunda mulher, um irmão que o envergonha e um filho e uma nora furiosos, todos com aliados que não hesitam em sussurrar segredos da família nos ouvidos de repórteres.

O novo rei espera conter essas tensões com sua cerimônia de coroação na Abadia de Westminster. Todos, exceto Meghan, a duquesa de Sussex, estavam presentes. Veja os melhores momentos da cerimônia na cobertura ao vivo do ‘Estadão’

O príncipe Harry (E) e seu tio, príncipe Andrew, durante a cerimônia de coroação de Charles III Foto: Toby Melville/AFP

Como Charles administrará seu drama familiar nas próximas semanas e anos será crucial para os esforços do rei para preservar e proteger a monarquia hereditária de mil anos que ele agora incorpora.

Sem o respeito do público, a Casa de Windsor corre o risco de ser agrupada com estrelas pop, influenciadores de mídia social e concorrentes de reality shows como tema para os tabloides britânicos, minando o prestígio que sustenta seu papel na vida pública.

O historiador real Hugo Vickers diz que as pessoas devem deixar de lado as manchetes sensacionalistas e se concentrar no que Charles realiza agora que é rei. “De certa forma, ele meio que se torna um novo homem quando se torna rei”, disse Vickers, autor de Coronation: The Crowning of Elizabeth II (Coroação: a coroação de Elizabeth II, na tradução livre).

O show de horrores voltou para assombrar Charles na semana passada, quando o filho mais novo do rei, o príncipe Harry, lançou uma nova rodada de acusações sobre a família real no meio da preparação para a coroação.

Em evidências escritas em seu caso de invasão de privacidade contra um jornal britânico, Harry afirmou que seu pai o impediu de entrar com o processo há uma década. O príncipe disse que Charles não queria desenterrar testemunhos sobre seu caso extraconjugal com a ex-Camilla Parker-Bowles quando ele era casado com a princesa Diana, morta em 1997.

Diana era a mãe de Harry e seu irmão mais velho e herdeiro do trono, William, o Príncipe de Gales. Camilla, agora rainha coroada, casou-se com Charles em 2005.

Bandeira com a foto de Diana é exposta no trajeto da procissão real em Londres Foto: Sebastien Bozon/AP

Observadores ficaram de olho na linguagem corporal e até escolhas de guarda-roupa da cerimônia deste sábado a procura de sinais de degelo nas tensões familiares.

Mas Joe Little, editor-chefe da revista Majesty, não espera que Harry tenha muito contato com o restante de sua família neste fim de semana.

A novela real não começou com a atual geração da realeza. Eduardo VIII provocou uma crise constitucional em 1936, quando abdicou do trono para se casar com a americana Wallis Simpson, duas vezes divorciada.

O avô de Charles, George VI, é creditado por salvar a monarquia com uma vida de serviço público discreto depois que ele substituiu seu extravagante irmão mais velho.

A rainha Elizabeth II poliu a reputação da família durante um reinado de 70 anos, no qual ela se tornou um símbolo de estabilidade que aplaudiu as vitórias da nação e a confortou durante os tempos mais sombrios.

Mas Charles cresceu em uma era diferente, sob o brilho da atenção da mídia enquanto a deferência à monarquia se esvaía.

Ele tem sido uma figura controversa desde o colapso público de seu casamento com Diana, que era reverenciada por muitas pessoas por sua aparência e compaixão.

Diana alegou que havia “três pessoas” no casamento, indicando para o amor de longa data de Charles, Camilla.

Camilla, inicialmente insultada pelos fãs de Diana, trabalhou duro para reabilitar sua imagem. Ela apoia uma série de causas, desde a alfabetização de adultos até a proteção das vítimas de agressão sexual e violência doméstica. Mas mesmo esse esforço gerou tensões.

Harry afirmou em seu livro de memórias “Spare” que a realeza sênior vazou histórias nada lisonjeiras sobre ele para a mídia em troca de uma cobertura mais favorável, principalmente para melhorar a imagem de Camilla.

Na época de seu casamento, em 2018, Harry e Meghan eram celebrados como o novo rosto da monarquia. Meghan, uma atriz americana birracial, trouxe um toque de glamour de Hollywood para a família real e muitos observadores esperavam que ela ajudasse os Windsor a se conectarem com os jovens de uma nação cada vez mais multicultural.

Essas esperanças rapidamente desmoronaram em meio a alegações de que os funcionários do palácio eram insensíveis aos problemas de saúde mental de Meghan enquanto ela se adaptava à vida real.

Harry e Meghan se afastaram da linha de frente dos deveres reais há três anos e se mudaram para a Califórnia, de onde lançaram repetidas críticas à Casa de Windsor.

Entrevista

Em uma entrevista de 2021 com Oprah Winfrey, eles sugeriram racismo no palácio, alegando que um membro não identificado da família real havia perguntado sobre a cor da pele de seu filho antes de seu nascimento.

Harry, em uma série da Netflix lançada no ano passado, disse que o episódio foi um exemplo de viés inconsciente e que a família real precisava “aprender e crescer” para que pudesse ser “parte da solução e não parte do problema”.

Os repetidos ataques levaram a meses de especulação sobre se o casal seria convidado para a coroação. O palácio finalmente respondeu a essa pergunta há duas semanas, quando anunciou que Harry compareceria, mas Meghan permaneceria na Califórnia com seus dois filhos.

Depois há o irmão de Charles, o príncipe Andrew, que se tornou uma bomba-relógio tóxica dentro da família real quando o mundo soube de sua amizade com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein e a namorada de longa data dele, Ghislaine Maxwell.

Epstein, que foi condenado por crimes sexuais em 2008, morreu em uma cela da prisão de Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento em um segundo conjunto de acusações. Maxwell foi condenada no ano passado por ajudá-lo a obter meninas e está cumprindo uma sentença de 20 anos em uma prisão federal na Flórida.

Andrew desistiu de seus deveres reais em 2019 após uma entrevista desastrosa para a BBC, na qual tentou explicar suas ligações com Epstein e Maxwell. Ele foi destituído de seus títulos militares honorários e patrocínios enquanto se preparava para defender uma ação civil movida por uma mulher que disse ter sido forçada a fazer sexo com o príncipe quando era adolescente.

Andrew negou as acusações, mas resolveu o processo no ano passado antes de ir a julgamento. Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, o jornal The Sun informou que Charles e a falecida rainha pagaram a maior parte do acordo estimado em 7 milhões de libras (US$ 8,7 milhões).

“Acho que era inevitável que, quando Charles se tornasse rei, muitas coisas pessoais voltassem para assombrá-lo”, disse Little. “Acho que, no que diz respeito ao rei, ele só tem de encolher os ombros e continuar seu trabalho.”/AP