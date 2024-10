HAVANA – O governo de Cuba anunciou que parte da eletricidade foi restaurada no país na noite de sábado, 19, após o país sofrer o pior apagão elétrico nos últimos dois anos. Milhões de pessoas ficaram sem eletricidade por dois dias.

O ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, disse que o país tinha 500 megawatts em sua rede elétrica na manhã de sábado, em comparação com os 3 gigawatts normalmente gerados. Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, Levy apontou que "várias subestações no oeste agora têm eletricidade". Levy disse ainda que duas termelétricas retornaram o funcionamento e mais duas retomarão suas operações "nas próximas horas". Metade do país ficou no escuro na noite de quinta-feira, 17. Na sexta-feira, 18, toda a ilha estava sem luz.

Cubanas jogam frisbee em meio a um apagão elétrico que deixou Cuba sem luz por dois dias, em Havana Foto: Ramon Espinosa/AP

Impacto

As ruas da capital cubana, onde vivem 2 milhões de pessoas, estavam silenciosas no sábado, com poucos carros passando depois de uma noite iluminada por velas e lâmpadas. O impacto do apagão vai além da iluminação, uma vez que serviços como o abastecimento de água também dependem de eletricidade.

O apagão foi considerado o pior em Cuba em dois anos, depois que um furacão de categoria 3 danificou instalações de energia e levou dias para o governo consertá-las. Este ano, algumas casas passaram até oito horas por dia sem eletricidade.

Carro passa por uma rua da capital de Cuba, Havana, durante um apagão elétrico que durou dois dias Foto: Adalberto Roque/AFP

Não há estimativa oficial de quando a energia retornará completamente. Mesmo em um país que está habituado a cortes de energia como parte de uma crise econômica cada vez mais profunda, o colapso de sexta-feira foi enorme.

A energia elétrica na ilha é gerada por meio de oito termoelétricas antigas, que, em alguns casos, apresentam avarias ou estão em manutenção, além de sete unidade flutuantes - que o governo arrenda de empresas turcas.

Medidas de emergência

O governo cubano anunciou medidas de emergência para reduzir a procura de eletricidade, incluindo a suspensão de aulas em escolas e universidades, o cancelamento de alguns locais de trabalho estatais e de serviços não essenciais.

As autoridades locais disseram que a interrupção, que começou em pequena escala na quinta-feira, resultou do aumento da demanda de pequenas e médias empresas e de aparelhos de ar condicionado residenciais.

Cuba atravessa uma crise com falta de alimentos, remédios e apagões crônicos que limitam o desenvolvimento das atividades produtivas, além de uma inflação galopante nos últimos anos./AP e AFP