Para o analista, a escolha do sucessor reforça o afastamento total as políticas tradicionais do GOP. “Talvez o único vestígio que restava da política republicana tradicional é a ideia de cortar impostos e até isso deve sofrer um baque”, afirma Poggio.

“Vance é alguém muito aberto à ideia de que o Estado pode intervir na economia e não necessariamente ele deva focar no corte de impostos, principalmente para os mais ricos. Ele, por exemplo, é alguém que falou contra Wall Street. É um discurso que seria muito mal recebido há dez anos no Partido Republicano, mas agora é recebido com certo aplauso esse populismo que se reverte num populismo econômico.”

Assim como J.D. Vance, outros críticos se converteram, ou pelo menos pareceram resignados, diante do domínio do MAGA sobre o partido. Isso ficou claro nos discursos dos republicanos que rivalizaram com Donald Trump em primárias e subiram no palco em Milwaukee para expressar apoio após a tentativa de assassinato contra o ex-presidente.

Foi o caso da ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, do governador da Flórida, Ron DeSantis, e do senador do Texas Ted Cruz. Em 2016, o texano foi derrotado por Donald Trump nas primárias e saiu da Convenção vaiado por se recusar a endossar a candidatura, limitando-se a dizer “votem com a sua consciência”. Na Convenção seguinte, ficou de fora. Nesta, começou o seu discurso dizendo “que Deus abençoe Donald Trump” e sendo aplaudido pela plateia.