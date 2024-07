Para onde Donald Trump e J.D. Vance podem levar os EUA?

Os Estados Unidos passaram por uma daquelas semanas em que décadas acontecem, como dizia Lenin. Se Thomas Matthew Crooks tivesse disparado um centímetro para a direita, se Donald Trump não tivesse virado a cabeça, agora ele estaria morto. Felizmente, Trump não foi seriamente ferido. E a sorte o abençoou de outras formas também.

PUBLICIDADE Na Flórida, um juiz dispensou o caso mais forte contra ele, e seu oponente enfraquecido, Joe Biden, permanece na corrida, embora mais democratas estejam o incentivando a desistir. Na convenção republicana em Milwaukee esta semana, a presença de Trump foi recebida como um sinal de providência divina. Delegados usavam bonés de beisebol com “45/47″ neles (uma alusão ao 45º presidente americano, que foi Trump, e ao 47º, que pode ser Trump). Isso costumava ser uma aspiração; hoje parece uma previsão. Um dos melhores argumentos que os Democratas podem usar contra Trump é que ele ameaça as normas democráticas. No entanto, sua coragem no momento do ataque a tiros contra sua vida fez com que, mesmo brevemente, parecesse mais um defensor dos valores americanos do que uma ameaça a eles. Seus apelos à união depois fortaleceram sua reivindicação de ser um líder forte em um mundo perigoso. Sim, qualquer efeito nas pesquisas pode ser temporário. Os EUA são tão partidários que os nomeados têm um teto de concreto armado. O clima conciliatório de ambos os partidos também desaparecerá. No entanto, alguns efeitos do atentado e seu rescaldo podem durar.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano a presidência Donald Trump reage a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, Pensilvânia Foto: Gene J. Puskar/AP

Por um lado, esta semana cristalizou o quanto Trump domina totalmente o Partido Republicano. Quando o partido se reuniu pela última vez para nomeá-lo pessoalmente, em 2016, havia tão poucos entusiastas de alto nível que um papel de destaque na convenção foi dado ao gerente geral da Trump Winery. Semanas antes da eleição daquele ano, o então presidente republicano da Câmara disse que não podia mais defender o comportamento de Trump. Em janeiro de 2021, Trump saiu da Casa Branca em desgraça. No início deste ano, Nikki Haley, uma antiga rival para a indicação, disse que “muitos dos mesmos políticos que agora abraçam Trump publicamente o temem em particular”. Em Milwaukee, ela fez parte de uma série de pessoas que o apoiaram, o primeiro candidato a ser indicado três vezes por um partido importante desde Richard Nixon.

Esta semana também ofereceu pistas sobre como Trump governará. Em 2016, ele escolheu um conservador tradicional como seu companheiro de chapa, para aplacar os eleitores pró-vida. Hoje, ele está tão confiante na vitória que escolheu J.D. Vance, um articulista antiglobalista, anti-grandes empresas, anti-imigração, pró-trabalhador, entusiasta da magia, que tem pouca experiência e não contribui em nada para ampliar o apelo eleitoral de Trump. Vance disse no passado que, se fosse vice-presidente, não teria certificado o resultado da eleição de 2020. Agora ele se tornou o herdeiro de Trump. A política MAGA, que começou como um veículo errático para a ambição de um homem, agora parece muito mais provável que se torne um programa de governo que perdurará além de 2028.

O ex-presidente americano e candidato republicano a presidência Donald Trump cumprimenta o senador e candidato republicano a vice-presidência JD Vance na convenção nacional republicana Foto: Paul Sancya/AP

Uma consequência é que o republicanismo de Reagan está praticamente morto. Nos últimos anos, o Partido Republicano tem se unido em torno da personalidade, não da política. Ele contém comerciantes livres e defensores de tarifas universais; internacionalistas e isolacionistas; defensores da América corporativa e pessoas que acreditam que as grandes empresas são vorazes e antipatrióticas. No passado, Trump fez o suficiente para agradar a todas essas pessoas e elas podem afirmar que ele está realmente do lado delas. A escolha de Vance inclina a balança para a vertente MAGA que é mais preocupante para a economia dos Estados Unidos e para seus aliados. Na política externa, Taiwan e Ucrânia são testes para a visão dos republicanos pró-Reagan, defensores da ideia de que é do interesse dos Estados Unidos valorizar a ordem, as normas e as alianças. Em relação a Taiwan, as opiniões de Vance não são claras, enquanto Trump diz que a ilha deve pagar pela proteção americana contra a China.

Em relação à Ucrânia, Vance foi mais longe do que Trump, dizendo que não se importa com o lado vencedor, para alarme dos aliados europeus. Recentemente, ele se afastou dessa posição. A interpretação mais esperançosa torce para Trump perceber que permitir a Vladimir Putin se alastrar pela Ucrânia faria Trump parecer fraco, da mesma forma que Biden pareceu fraco depois de sair do Afeganistão - e, acima de tudo, Trump odeia parecer fraco.

Com relação à economia dos Estados Unidos, as opiniões de Vance misturam a cultura do meme on-line, a linguagem do capital de risco e algumas políticas esquerdistas que entusiasmariam Bernie Sanders. Ele quer que o Estado proteja os trabalhadores de colarinho azul da concorrência e aumente o salário mínimo para US$ 20 por hora.

Como Lina Khan, chefe da Comissão Federal de Comércio que irritou os chefes de tecnologia, ele acha que as grandes empresas de tecnologia deveriam ser desmembradas. Ele pertence a um movimento de direita que vê as grandes empresas como antiamericanas por estenderem suas cadeias de suprimentos por todo o mundo. Ele vê a restrição da imigração e o aumento das tarifas como uma forma de aumentar a produtividade no país, aumentando os salários e fortalecendo a indústria americana.

Caso se torne vice-presidente, as opiniões de Vance não se tornariam automaticamente as posições do governo Trump. O cargo é fraco: um ex-vice-presidente disse que “não vale um balde de cuspe quente”. Os fãs de Trump dizem que ele gosta de jogar com os pontos de vista opostos na sala. O tratamento que deu a Mike Pence não sugere que ele deixará Vance administrar a Casa Branca enquanto trabalha. No entanto, Trump também é idoso: se ele vencer, será mais velho do que Biden quando deixar o cargo. E, o que é crucial, as opiniões de Vance se encaixam na plataforma eleitoral de Trump.

O ex-presidente americano Donald Trump participa de um comício em Butler, Pensilvânia, antes da tentativa de assassinato que o deixou com ferimentos na orelha Foto: Gene J. Puskar/AP

MAGA 2030