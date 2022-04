Detenções, espancamentos e execuções simuladas: a vida em uma cidade sob ocupação russa

NOVA BASAN, UCRÂNIA - Muito assustados e famintos, moradores de Nova Basan, uma cidade a leste de Kiev, saíram de suas casas de campo e fazendas nesta segunda-feira, 4, e descreveram como viveram a realidade da ocupação russa: detenções, ameaças e um toque de recolher estrito que os confinaram em suas casas sem comunicação externa por mais de um mês.

Nova Basan, a cerca de 100 quilômetros a leste da capital ucraniana, é uma das cidades de um trecho de cidades e vilarejos que a Ucrânia retomou do controle russo russo após batalhas na última semana de março e que agora volta à vida.

“Foi terrível”, disse Mikola Diachenko, autoridade responsável pela administração da cidade e das aldeias vizinhas. “As pessoas não esperavam essas coisas.” Ele disse que estava entre os cerca de 20 homens que foram mantidos prisioneiros por tropas russas por 25 dias durante a ocupação.

O homem disse que foi submetido ao que chamou de execução simulada 15 vezes enquanto era questionado sobre as forças de defesa territorial ucranianas locais e munições armazenadas na área.

Seus interrogadores dispararam um fuzil sobre sua cabeça durante o interrogatório, disse ele. Seus olhos estavam presos com fita adesiva, mas ele ouviu e sentiu o tiro acima de sua cabeça. “Foi uma pressão psicológica”, disse ele. “Eles estavam tentando tirar de mim informações que eu não estava compartilhando.”

Combatentes voluntários em Nova Basan procurando em um veículo blindado russo destruído por qualquer coisa aproveitável Foto: Ivor Prickett / NYT

Dois outros homens também descreveram ter sido detidos por tropas russas. Segundo contam, foram espancados com coronhas de rifles, chutados e socados por soldados russos. Um descreveu estar amarrado com os braços suspensos durante as agressões. Outro, Oleksi Brizgalin, 38, um trabalhador da construção civil, disse que foi amarrado a uma cadeira com uma granada entre as pernas por 30 horas e também teve uma arma disparada ao lado de sua cabeça durante o interrogatório.

Os detidos foram transferidos e mantidos em celeiros e adegas e alimentados com apenas duas batatas por dia, com apenas uma pausa para ir ao banheiro, disse Brizgalin.

Eles também afirmaram que escaparam da prisão improvisada enquanto as tropas russas se preparavam para se retirar na quarta-feira passada. Cinco dias depois, Brizgalin disse que tinha problemas para dormir e ainda sentia dores nas pernas por causa das cãibras.

Mikola Diachenko ainda desconhece o número de vítimas civis na cidade e começou esta semana a organizar equipes de busca para verificar a situação dos moradores. Nesta segunda-feira, ele saiu para investigar o relato de uma execução em 28 de fevereiro de seis pessoas por soldados russos em uma vila próxima. Isso foi logo depois que as tropas russas chegaram à área, conta.

Diachenko afirmou que sabia de um civil morto em seu carro em um posto de gasolina quando as tropas russas entraram pela primeira vez na cidade. E, continuou, de um membro da defesa territorial ferido que foi mantido prisioneiro com ele por um tempo, mas foi levado e não foi visto desde então. O Kremlin negou qualquer envolvimento russo em atrocidades.

Apesar do medo e do tratamento rude da população civil, no final as tropas russas podem ter sofrido mais baixas do que os habitantes da cidade. A saída russa fazia parte de uma retirada planejada anunciada por Moscou há uma semana, mas em Nova Basan terminou em uma retirada caótica e sangrenta após uma feroz batalha de tanques na quinta-feira passada, disseram soldados e voluntários que participaram, além de moradores da cidade.

Os restos mortais de 10 soldados russos que foram recolhidos em vários pontos ao redor da aldeia recém-libertada de Nova Basan Foto: Ivor Prickett / NYT

Nesta segunda-feira, soldados ucranianos estavam empilhando os corpos de soldados russos mortos em uma carroça puxada por um jipe do exército. Eles foram mortos quando um tanque ucraniano se esgueirou perto da entrada da cidade e abriu fogo contra o posto de controle russo que guardava o cruzamento principal, de acordo com soldados e voluntários que participaram.

“É o primeiro carregamento que pegamos”, disse o sargento. Andrei Soroka, 38, responsável pela operação. “Nove corpos e meio”, disse ele com naturalidade.

Quatro dos homens morreram no veículo blindado explodido pelo tanque ucraniano, disse Soroka. Outros entre os soldados russos mortos foram um capitão encontrado em um prédio próximo e um recruta de 18 anos no jardim de uma casa que foi baleado, acrescentou.

O tanque destruído e um veículo blindado na estrada foram sobras da batalha. Eles eram o fim da presença russa, que começara a fazer as malas e deixar a cidade um dia antes.

Segundo o comandante de um batalhão de voluntários, Oleksi Serediuk, as tropas russas sofreram uma grande derrota dias antes na cidade de Lukianivka e não conseguiram retomar a cidade. “Eles ficaram desapontados e começaram a sair de vários lugares”, disse ele sobre as tropas russas.

Um veículo de combate blindado russo intacto, mas imobilizado, que foi atingido por fogo ucraniano e depois colidiu com uma fileira de lojas em Nova Basan Foto: Ivor Prickett / NYT

Isso levou o comando do exército ucraniano a perseguir o exército em retirada, acrescentou. “O comando militar tomou uma decisão muito inteligente, primeiro para tornar sua retirada uma derrota caótica e segundo para cortar sua rota de fuga.”

Para Serediuk, a batalha em Nova Basan foi caótica porque os invasores tiveram que lutar para escapar e os ucranianos tentaram cortar a rota de fuga. Na batalha, um veículo blindado russo colidiu com uma fileira de lojas e outro caiu para fora da estrada, disse ele.

“A maioria dos ucranianos não acreditou nesta operação”, disse ele, acrescentando que os ucranianos eram muito menos e menos armados pelos russos. “Mas foi um sucesso. Criamos um verdadeiro caos com apenas algumas pessoas e alguns veículos.”

Enquanto ele falava, soldados arrastavam o veículo blindado russo que colidiu com a fila de lojas. Um grupo de homens, taxistas aposentados, examinou os danos, enquanto uma fila de mulheres aguardava a primeira venda de carne fresca em mais de um mês.

Depois de quatro dias desde que as tropas ucranianas recuperaram o controle da cidade, muitos dos moradores estavam apenas começando a se aventurar a sair de suas casas. O alívio em seus rostos era sincero.

“Estou sentada em casa e tremendo”, disse Maria Rudenko, 82, que espiou nervosamente a esquina de sua rua antes de se aproximar de um carro que distribuía assistência alimentar. “Fiquei tão assustado com o tiroteio que estou com medo de andar por aí.”

Os moradores afirmaram que durante a ocupação russa, as tropas revistaram casas e confiscaram celulares e computadores e ordenaram que as pessoas não saíssem. Com as comunicações e os serviços públicos desligados e as pessoas impossibilitadas de ir às lojas, começaram a sentir fome e medo.

“Às vezes eu passava três noites sem vela”, disse Rudenko. A eletricidade caiu na maior parte da cidade, e o gás ainda estava fora. “Todo mundo fugiu aqui e eu fiquei. Eu tinha apenas batatas e alguns pepinos para comer.”

Mais adiante na rua em direção ao extremo sul da cidade, três amigas começaram a chorar enquanto coletavam sacolas de comida de um grupo de voluntários. “Todos os dias eram difíceis, mas o mais difícil foi quando estávamos sendo libertados”, disse Olha Vdovichenko, 70 anos. “Todo mundo estava escondido dentro de casa e estávamos orando. O bombardeio começou às seis da manhã e continuou até as sete da noite, sem pausa”.

Civis em Nova Basan agradecendo aos combatentes voluntários que entregaram ajuda aos locais Foto: Ivor Prickett / NYT

Quando tudo ficou quieto, soldados ucranianos já estavam na cidade procurando por soldados russos deixados para trás. Uma mulher, que se identificou como Tania, disse que um deles perguntou se havia algum inimigo por perto. “Eu estava tremendo e disse: ‘Quem é você?’”, ela contou. “Ele disse ‘nosso’.” Ela acabou cozinhando borscht em duas panelas grandes para toda a unidade ucraniana.

Os soldados ucranianos também disseram a Olha Maisak, 66, que a cidade foi libertada. “Às 18h, os rapazes vieram nos contar”, disse ela.

Mas sua vizinha, a Olha Vdovichenko, não percebeu que tinha acabado. Ela acordou às 7 da manhã seguinte e ouviu alguns homens conversando do lado de fora. “Ele disse que somos livres, somos libertados”, disse ela. “Foi assim que eu soube.” /NEW YORK TIMES