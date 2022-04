Em busca de uma vitória na Ucrânia, Putin move sua guerra para o leste

THE NEW YORK TIMES - Soldados acenaram para o tráfego, emergindo de trincheiras cavadas na lateral de um prédio de apartamentos de vários andares, dizendo aos motoristas que se virassem. Os bombeiros chegaram logo depois, desenrolando mangueiras para combater um incêndio crescente provocado por uma rodada de artilharia que atingiu um complexo habitacional próximo.

Mais de 30 dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, há poucas chances de que as forças russas possam em breve tomar Kharkiv, uma cidade de 1,4 milhão de habitantes a cerca de 48 quilômetros da fronteira russa. Mas todos os dias obuses, foguetes e mísseis guiados atingem seus bairros. Partes da cidade estão agora irreconhecíveis. Muitas pessoas fugiram ou vivem no subsolo.

Essa destruição sistemática produz pouco ganho militar, mas faz parte de uma estratégia mais ampla para tomar o leste do país, dizem analistas e oficiais militares dos EUA.

Bombeiros no local de um incêndio em um complexo de apartamentos atingido por uma bomba em Kharkiv Foto: TYLER HICKS





A devastação de Kharkiv é um modelo para a estratégia de mudança da Rússia, que volta sua atenção para a região de Donbas, na Ucrânia, uma faixa de terra no leste que é aproximadamente do tamanho do Estado americano de New Hampshire. Abrange dois enclaves separatistas localizados a sudeste de Kharkiv, onde separatistas apoiados pela Rússia combatem as forças do governo ucraniano há oito anos. Uma quantidade significativa de forças ucranianas ainda está entrincheirada lá.

Tendo falhado em obter uma vitória rápida ou capturar a capital da Ucrânia, Kiev, a Rússia recorreu ao bombardeio de grandes centros populacionais como Kharkiv no norte e Mariupol no sul, para garantir que os recursos, mão de obra e serviços civis ucranianos sejam ocupados longe das linhas de frente, onde os russos estão querendo tomar território.

“Eles estão tentando segurar as forças ucranianas para que possam se concentrar na parte norte e sul” do leste do país, disse Michael Kofman, diretor de estudos russos do CNA, um instituto de pesquisa em Arlington, Virgínia.

É um objetivo crítico para o presidente russo, Vladimir Putin. Ganhar o controle do Donbas efetivamente dividiria um pedaço do leste da Ucrânia, e o líder russo poderia vendê-lo ao seu país como uma vitória – talvez até 9 de maio, o Dia da Vitória da Rússia, quando o país homenageia seu triunfo sobre a Alemanha na 2ª Guerra.

Ao mesmo tempo, Putin também tem assessores envolvidos em negociações de paz que podem servir como uma opção alternativa se a Rússia não conseguir uma vitória decisiva no campo de batalha. Um acordo de paz que inclua concessões ucranianas significativas poderia dar a Putin uma maneira de declarar que a missão da Rússia foi cumprida, mesmo que suas forças não tenham conseguido derrubar o governo do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e que já abrigou uma vibrante cena social, é praticamente uma cidade fantasma. Às 20h, as sombras são desenhadas e um blecaute em toda a cidade dura até o nascer do sol. As estrelas são facilmente vistas no céu noturno.

Fila para o leite em uma rua em Kharkiv; moradores que permaneceram na cidade tiveram de lidar com a escassez de bens básicos Foto: Tyler Hicks





Alguns bairros estão intocados pelo bombardeio, enquanto outros estão completamente dizimados. Apartamentos nas áreas atingidas estão queimados, carros capotados, fios cortados e estilhaços espalhados pelo que parece ser cada metro quadrado de algumas vias, facilmente estourando pneus de carros.

O bombardeio desvia recursos que, de outra forma, poderiam ir para a luta. Os soldados têm de cavar trincheiras ao redor do perímetro da cidade esperando por um ataque terrestre que provavelmente nunca acontecerá. A polícia corre pela cidade, parando as pessoas e prendendo os suspeitos de serem sabotadores russos.

O corpo de bombeiros da cidade registra uma média de 10 a 20 ligações por dia, muitas vezes apenas para lidar com os danos do bombardeio, e é frequentemente forçado a confiar em seus próprios caminhões-tanque por causa dos grandes danos aos hidrantes.

As tentativas iniciais da Rússia de tomar completamente a Ucrânia falharam quase assim que começaram, um resultado que surpreendeu muitos analistas. O pensamento convencional era que a Ucrânia, com os militares muito menores e menos equipados, seria superada e que os russos acabariam lutando contra uma insurgência em vez de um exército permanente.

O oposto acabou por ser verdade. À medida que as forças russas recuaram em torno de Kiev, as forças ucranianas ganharam terreno no nordeste e no sul do país. A cidade de Mariupol, no sul, está cercada e sitiada por tropas russas há semanas, mas não foi capturada. Tampouco outra cidade costeira do sul, Mykolaiv, também alvo de ataques russos. As batalhas de artilharia de duelo tornaram-se a norma à medida que as forças de infantaria de ambos os lados se aprofundam.

Mas mesmo que a Rússia tenha sido atormentada por baixa moral, problemas logísticos e baixas, suas unidades, em sua maioria, não se renderam em massa ou fugiram.

O fracasso russo se resumiu a um ponto, disseram analistas: fazer muito de uma vez. “Eventualmente ficou claro que sua campanha inicial era uma estratégia militar completamente impraticável”, disse Kofman. “Eles estavam competindo em eixos de avanço e basicamente avançando em direções opostas no caminho. Não havia como eles terem sucesso.”

O reposicionamento da Rússia criou, de certa forma, uma pausa na guerra. Com sua primeira fase terminada e a segunda fase acabou de começar, ambos os lados estão tentando se preparar para o próximo movimento um do outro.

“Para tentar um ataque no Donbass, os russos precisarão ter acesso a todas as forças que estão presas em Kiev”, disse Kofman, uma conclusão a que oficiais militares em Washington também chegaram.

Moradores de um complexo de apartamentos bombardeado em Kharkiv Foto: Tyler Hicks

Ao deslocar forças para o leste, Moscou limitou a quantidade de pressão sobre suas forças; as regiões separatistas ocupadas e as linhas de frente fortemente minadas fornecem um respaldo natural para quaisquer futuros avanços russos. As forças separatistas também forneceram tropas de apoio que ajudaram a Rússia a progredir no início da guerra.

Mas mesmo com modestos ganhos russos em torno do Donbas e o remanejamento das forças de Kiev, ainda não está claro se a Rússia tem forças suficientes para completar sua estratégia de cercar as forças ucranianas entrincheiradas em Donbas, tomar a região e completar uma ponte terrestre para a Crimeia, tomada pelos russos em 2014.

O número de perdas russas na guerra permanece desconhecido, embora as agências de inteligência ocidentais coloquem o número em cerca de 10 mil mortos e 30 mil feridos. As perdas de veículos blindados – equipamentos essenciais necessários em qualquer tipo de ofensiva nesse tipo de guerra – chegam às centenas, segundo grupos de pesquisa militares.

O que permanece ainda mais obscuro é o estado atual das forças ucranianas.

Por quanto tempo?

O governo da Ucrânia restringiu severamente as informações sobre o número de baixas, e o acesso da linha de frente às suas forças é praticamente inexistente para a maioria das organizações de notícias. Mas o que está claro é que as unidades ucranianas estão envolvidas em uma luta prolongada e na extremidade receptora de armamentos avançados, apoio aéreo, artilharia pesada e um inimigo determinado. Isso deixa a pergunta: quanto tempo eles podem segurar?

Em torno de Izium, uma cidade de aproximadamente 45 mil habitantes a cerca de 120 quilômetros a sudeste de Kharkiv, as forças russas sofreram perdas menos graves do que os combatentes ucranianos, segundo um oficial militar dos EUA, permitindo que as tropas russas solidificassem suas linhas de frente. Apesar da importância estratégica da cidade, as forças ucranianas não resistiram ao ataque.

“Os militares ucranianos perderam uma quantidade substancial de equipamentos e precisarão de uma quantidade significativa de munição para suas unidades de artilharia”, disse Kofman. “O governo ucraniano também mobilizou uma quantidade significativa de suas reservas; eles simplesmente não têm equipamento suficiente para eles.”

Embora as armas fornecidas pelo Ocidente, como o míssil antitanque Javelin, tenham recebido muita atenção, a guerra na Ucrânia também se voltou fortemente para o fogo indireto: morteiros, obuses e foguetes. Até agora, a estratégia russa tem sido usar bombardeios pesados para ajudar a conquistar território, depois construir fortificações e defendê-lo até que suas baixas se tornem insustentáveis.

Ustenko Nina Fedorovna, de 85 anos, em seu apartamento em uma área residencial de Kharkiv Foto: Tyler Hicks

Essa estratégia também funcionou para os ucranianos. Isso ficou evidente em Trosyanets, uma cidade no nordeste da Ucrânia que foi retomada dos russos há vários dias. A maré da batalha mudou, disseram os moradores, quando as forças ucranianas bombardearam e destruíram com sucesso a posição da artilharia russa em uma das praças da cidade.

Analistas dizem que essa dinâmica continuará ocorrendo em Donbas, uma área menos populosa em comparação com o oeste da Ucrânia, com pequenas cidades, redes rodoviárias que se estendem por quilômetros e campos principalmente planos.

“As forças ucranianas tiveram muito sucesso onde as forças russas foram realmente degradadas e tiveram de recuar por causa de suas perdas”, disse Kofman. “Mas ainda há grandes batalhas por vir.”