Disputa pelo posto de vice ao lado de Kamala Harris expõe divisão no Partido Democrata

As primárias competitivas e divisivas que muitos democratas queriam evitar chegaram de qualquer maneira - acontecendo em grande parte a portas fechadas em uma luta pela posição de vice na chapa.

PUBLICIDADE O estágio final da campanha para ser o companheiro de chapa da vice-presidente Kamala Harris chegou a uma fase feia nos últimos dias, com doadores, grupos de interesse e rivais políticos das alas moderada e progressista do partido fazendo um lobby agressivo por seus candidatos preferidos e distribuindo memorandos debatendo as fraquezas políticas dos adversários com os principais grupos demográficos. Eles se voltaram com mais força para um dos favoritos para integrar a chapa, o governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, que atraiu a oposição dos progressistas e até mesmo de um senador em seu Estado natal.

As fissuras entre os democratas surgiram quando três dos principais candidatos - Shapiro, o senador Mark Kelly, do Arizona, e o governador Tim Walz, de Minnesota - se reuniram com Harris em sua residência em Washington no domingo, antes de uma decisão que, segundo sua campanha, será anunciada na terça-feira, 6.

Kevin Munoz, porta-voz da campanha de Harris, não quis comentar sobre as reuniões. Harris está pronta para entrar na trilha da campanha com seu companheiro de chapa esta semana, dando início a uma turnê de cinco dias e sete Estados com um comício na noite de terça-feira na Filadélfia, onde Shapiro deverá estar presente, seja ele o escolhido ou não.

Os grupos progressistas criticaram Shapiro e Kelly, que acusam de serem muito conservadores em questões importantes. Shawn Fain, presidente do sindicato United Automobile Workers, disse durante uma entrevista de domingo na CBS que Kelly “realmente” não havia amenizado as preocupações do sindicato sobre seu compromisso com a legislação pró-trabalho e que a organização tinha “problemas maiores” com o apoio de Shapiro ao uso de vouchers escolares.

Os principais doadores democratas sinalizaram que não teriam problemas com nenhum dos candidatos da lista de finalistas de Harris, mas há divisões entre os maiores doadores democratas. Um debate vigoroso foi travado em um grupo de e-mail da Democracy Alliance, onde os doadores de esquerda expressaram preocupação com Shapiro.

Outro grupo de ativistas progressistas, que se comunicam por meio de um grupo de e-mail chamado Gamechanger Salon, se manifestou contra Shapiro e pressionou seus membros a destacar suas posições sobre a campanha militar de Israel em Gaza.

O debate ficou acalorado durante uma discussão sobre se o uso da frase “Genocide Josh” para descrever Shapiro, que é um judeu praticante, era antissemita. Um organizador pediu calma e rebatizou a cadeia de e-mails como “Por que Josh Shapiro não deveria ser vice-presidente”.

Alguns dos e-mails também pediam que os membros pressionassem Walz, que se tornou o favorito dos colaboradores mais liberais do partido.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Uma mensagem, escrita por Billy Wimsatt, diretor executivo de um grupo de doadores liberais conhecido como Movement Voter Project, dizia que Shapiro poderia causar uma queda no comparecimento entre os eleitores progressistas que estão preocupados com a guerra em Gaza. “Ele corre o risco de diminuir significativamente o entusiasmo pela chapa de Harris entre os principais grupos de eleitores jovens, árabes e muçulmanos e, até certo ponto, entre os trabalhadores”, escreveu ele em um e-mail que foi compartilhado com o The New York Times. “Tim Walz é o unicórnio perfeito de Harris como vice-presidente para este momento”. O senador John Fetterman, da Pensilvânia, que há muito tempo tem se desentendido com Shapiro, também expressou seu descontentamento com a perspectiva de o governador ser elevado a uma chapa nacional, de acordo com duas pessoas que conversaram com ele. Um de seus assessores telefonou para a campanha de Harris para se opor a Shapiro, fato que foi relatado pela primeira vez pelo site Politico.

Manuel Bonder, porta-voz de Shapiro, não quis comentar sobre o processo de seleção do vice-presidente. Os crescentes ataques a Shapiro foram repreendidos por alguns moderados do partido e outros da mídia.

Joe Scarborough, apresentador do programa “Morning Joe”, da MSNBC, fez uma vigorosa defesa do governador da Pensilvânia no X, dizendo que os recentes ataques contra ele eram “uma mistura tóxica de antissemitismo, opiniões extremistas sobre Gaza e colegas invejosos que não querem ser excluídos da disputa presidencial na próxima década”.

Nos últimos dias, um grupo de doadores progressistas tem se esforçado para apoiar Walz, governador de Minnesota. Na semana passada, os agentes democratas, incluindo Doran Schrantz, conselheiro do Faith in Minnesota PAC, e Wimsatt circularam um memorando chamado “Uma defesa de Tim Walz para vice presidente”, na esperança de influenciar Harris.

Em alta Internacional Maior iceberg do mundo gira há meses no mesmo lugar após ser ‘capturado’ em armadilha oceânica Após a fraude na eleição da Venezuela, existe alguma saída? Um documento semelhante promovendo Pete Buttigieg, o secretário de transportes que liderou um evento de arrecadação de fundos de Harris em New Hampshire no sábado, foi distribuído na semana passada entre os democratas, incluindo grandes doadores. No domingo, Kelly postou na mídia social, e depois apagou, uma mensagem que curiosamente dizia que ele agora estaria focado em seu Estado natal. “Minha formação é um pouco diferente da maioria dos políticos”, escreveu Kelly. “Passei minha vida servindo na Marinha e na NASA, onde a missão sempre vem em primeiro lugar. Agora, minha missão é servir aos moradores de Arizona”. O porta-voz de Kelly, Jacob Peters, disse que a postagem foi excluída porque estava sendo mal interpretada.

Shapiro emergiu como a escolha dos doadores pró-Israel do partido, aqueles com vínculos com o movimento de escolha de escolas e contribuintes favoráveis aos negócios no Vale do Silício. Mas suas posições centristas que agradam a esses grupos são as mesmas que o tornam o menos favorito dos financiadores mais liberais do partido.

Um aparente candidato de compromisso, como o governador Andy Beshear, do Kentucky, que tem fãs tanto entre os contribuintes mais liberais quanto entre os mais centristas do partido, também poderia ser o indicado. Nas últimas duas semanas, Beshear passou um tempo fazendo testes diante de vários grupos de grandes doadores que estavam ansiosos para testá-lo, incluindo uma sessão apenas para convidados na noite de sexta-feira, segundo duas pessoas informadas sobre suas atividades.

Não se sabe se Beshear participou das entrevistas finais de Harris no domingo, mas ele foi visto com seu labradoodle, Winnie, do lado de fora da residência do governador em Frankfort, Ky. “Apenas passeando com o cachorro esta manhã”, respondeu Beshear quando perguntado sobre seus planos para o dia.

Walz e Beshear devem comparecer a dois eventos simultâneos de arrecadação de fundos para beneficiar Harris na noite de segunda-feira. O evento de Walz, em Minneapolis, estava esgotado desde a noite de domingo; ainda havia ingressos disponíveis para o evento de Beshear, que será em Chicago. A essa altura, é provável que a decisão de Harris já tenha sido tomada.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.