Por mais de 100 anos, desde que o avô de Donald Trump começou a comprar terrenos na cidade de Nova York, a família Trump administra um negócio imobiliário em Nova York. Salvo um recurso legal bem-sucedido sobre a decisão de sexta-feira, 16, emitida por um juiz da Suprema Corte de Nova York, isso pode mudar.

Em sua sentença em um julgamento civil de meses movido contra Trump e seus negócios pela procurador-geral de Nova York, Letitia James, o juiz Arthur F. Engoron proibiu Trump de servir como oficial ou diretor de qualquer empresa de Nova York por três anos. Ele proibiu os filhos mais velhos de Trump, Donald Trump Jr. e Eric Trump, de fazerem o mesmo por dois anos.

A empresa com o nome de Trump, Organização Trump, já está operando sem um diretor financeiro ou um controlador, de acordo com a sentença.

“Não há ninguém no leme financeiro. Não há diretor financeiro, não há controlador, e agora você não tem Eric Trump, Donald Trump Jr. ou Donald Sr. o administrando”, disse o professor de direito da Boston College Brian Quinn.

O ex-presidente Donald Trump fala com repórteres no tribunal onde seu julgamento civil por fraude está em andamento, em Manhattan, em 2 de outubro de 2023. A enorme penalidade financeira do Juiz Arthur Engoron no caso, totalizando cerca de US$ 450 milhões, deixa Trump em uma posição financeira precária Foto: Ahmed Gaber/The New York Times

Trump: um proprietário sem o controle

Quem assumir a empresa enfrentará uma série de desafios a curto prazo.

Depois de descobrir que os executivos da Organização Trump se envolveram em anos de fraude ao inflar os valores de suas propriedades para obter melhores seguros e taxas de impostos, Engoron ordenou que a empresa operasse sob o olhar atento de dois supervisores, um monitor e um diretor de conformidade independente, para garantir o cumprimento das obrigações de relatórios financeiros.

Em outras palavras, Trump pode permanecer como proprietário, mas ele perdeu o controle.

A sentença também proíbe um número das unidades da empresa diretamente implicadas na sentença de buscar empréstimos de qualquer instituição financeira registrada no Estado de Nova York por três anos. Isso inclui entidades afiliadas ao edifício de escritórios da empresa na 40 Wall Street e seu hotel em Chicago, bem como a própria Organização Trump.

US$ 354 milhões em multas

Há enormes multas e penalidades a pagar, desde que elas, também, não sejam anuladas em recurso. Engoron ordenou que Trump pagasse US$ 354 milhões em multas por negócios imobiliários ilícitos, como a venda de seu luxuoso hotel em D.C., uma quantia que o escritório do procurador-geral calculou em quase US$ 100 milhões para combinar com os juros que Trump ganhou sobre esses lucros desde maio de 2022. Seus filhos adultos foram cada um ordenados a pagar mais de US$ 4 milhões - uma quantia igual aos lucros que obtiveram com a venda do hotel em D.C. - enquanto o ex-diretor financeiro da Trump Organization foi ordenado a pagar US$ 1 milhão.

Desde que entrou na política, Trump - que está concorrendo novamente à Casa Branca e está se aproximando da nomeação presidencial republicana - transferiu parte de sua riqueza para fora de desenvolvimentos imobiliários e para posições mais líquidas e em dinheiro, de acordo com os arquivamentos financeiros que fez com o governo.

O Índice de Bilionários Bloomberg estimou recentemente a fortuna de Trump em US$ 3,1 bilhões, com cerca de US$ 600 milhões em ativos em dinheiro. As multas e penalidades impostas por Engoron poderiam consumir bem mais da metade dessa fortuna, acumulada ao longo de muitos anos, e poderiam levar a empresa a vender mais imóveis se quiser liberar dinheiro. No ano passado, a Forbes rebaixou sua estimativa da fortuna do ex-presidente para US$ 2,5 bilhões, US$ 600 milhões a menos do que sua estimativa anterior.

“As multas financeiras que estão sendo impostas a Trump e à Organização Trump provavelmente vão colocar uma pressão séria nos negócios de Trump de uma maneira que não aconteceu até agora”, disse o professor adjunto da New York Law School, Steven M. Cohen, ex-funcionário do escritório do procurador-geral de Nova York, citando a decisão de sexta-feira e o recente veredicto de US$ 83,3 milhões no processo de difamação de E. Jean Carroll.

Cohen disse que Trump teria que postar um vínculo cobrindo mais de US$ 400 milhões que ele deve em multas e juros antes de recorrer à decisão de Engoron. Os recentes vereditos, acrescentou ele, são “os golpes um-dois que acho que começarão a causar problemas reais” para o negócio familiar de Trump.

Advogado de Trump: “injustiça grosseira”

Em resposta à sentença, Trump escreveu na Truth Social, sua rede social, que o valor da penalidade era “absurdo” e que era “baseado em nada além de ter construído uma GRANDE EMPRESA”. Clifford S. Robert, um advogado dos dois filhos mais velhos de Trump, chamou a decisão de “injustiça grosseira” e disse estar confiante de que seria revertida em recurso.

Trump ainda tem a capacidade de ganhar muito dinheiro, não apenas por meio dos campos de golfe, hotéis e resorts que opera, mas também de discursos e outras empresas promocionais. Uma revisão do Washington Post em julho passado mostrou ganhos de cerca de US$ 1 bilhão desde que sua presidência terminou. E na quinta-feira, a empresa-mãe do Truth Social ganhou uma aprovação chave para fusão, o que poderia dar a Trump uma participação valendo quase US$ 4 bilhões com base nos valores recentes das ações.

Um ponto positivo para Trump na sexta-feira foi que Engoron anulou sua própria ordem anterior de cancelar todos os “certificados” comerciais de Trump no Estado. Se essa ordem, que já havia sido suspensa por um tribunal de apelação, tivesse sido cumprida, especialistas disseram, Trump teria que vender ou transferir suas principais propriedades em Nova York, incluindo a Trump Tower.

O ex-presidente não disse na sexta-feira quem lideraria sua empresa caso a decisão de Engoron fosse mantida, forçando a saída do filho de Trump, Eric, que administra a Trump Organization desde 2017. Donald Trump poderia recorrer a outros Trumps para manter a empresa nas mãos de sua família. Sua filha Ivanka era uma executiva sênior de imóveis antes de sair dos negócios para a política. Seu marido, Jared Kushner, tem experiência em imóveis. Talvez a esposa de Donald Trump, Melania, a ex-primeira-dama, queira tentar.

Caso contrário, Quinn disse, a empresa pode ter que evoluir longe do modelo que a trouxe sucesso e notoriedade por gerações.

“Este será um negócio que parecerá muito diferente”, disse Quinn. “Não será um negócio dirigido pela família. Pode ser um negócio de propriedade da família, mas não será um negócio dirigido pela família pelos próximos vários anos.”/WP