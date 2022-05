Eleição na Colômbia: ‘Trump colombiano’ surpreende e vai a 2° turno contra ex-guerrilheiro

MEDELLÍN - Em um surpreendente avanço na reta final da campanha, o candidato populista Rodolfo Hernández desbancou o candidato da direita tradicional, Federico Gutiérrez, e vai ao segundo turno contra o esquerdista Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro que concorre à sua terceira eleição presidencial. Segundo analistas, o resultado deixa clara a insatisfação dos colombianos com os políticos tradicionais e o uribismo.

Gustavo Petro avançou com 40,33% dos votos. Hernández, conhecido como “Tump colombiano”, venceu a segunda vaga com 28,19% dos votos.

O favoritismo da esquerda já vinha se confirmando nas pesquisas de intenção de votos mesmo antes das candidaturas oficiais na Colômbia. No entanto, até as últimas horas, as sondagens mostravam o uribista Federico ‘Fico’ Gutierrez como o segundo postulante ao cargo à Casa de Nariño. Porém, Hernández passou a crescer nos últimos dias, com uma campanha focada em redes sociais e um discurso de rechaço aos partidos tradicionais.

Já polarizada desde o primeiro turno, a eleição deve mexer ainda mais com as ideologias dos colombianos no segundo turno, já que a disputa será entre a esquerda, que pela primeira vez pode governar o país, e a direita radical. “[Esse resultado] é uma surpresa aqui na Colômbia”, admite Edgar Andrés Londoño, cientista político pela Universidad Nacional de Colombia e doutor pela UERJ.

Insatisfação com o tradicional

“A última pesquisa deu uma diferença de apenas 1% entre Federico Gutiérrez, que tem o apoio dos partidos tradicionai,s e Rodolfo Hernández que tem se distanciado dessa política tradicional e questionado o uribismo”. Esta será a primeira vez que o uribismo não terá um candidato próprio ou apoiado no segundo turno desde 2002.

Fico Gutierrez - como é conhecido - do Equipo por Colombia é um representante do uribismo que há décadas governa a Colômbia. Em um país marcado pela violência, Fico apoiou toda a sua campanha na bandeira da segurança pública, prometendo combater o narcotráfico e demais grupos criminosos.

Embora tenha se distanciado do impopular partido governista de Iván Duque, Gutiérrez tem um discurso semelhante ao que levou Álvaro Uribe ao poder em 2002, promotor do atual presidente e influente político que conquistou grande parte de sua aceitação com uma estratégia de luta sem trégua contra os guerrilheiros de esquerda.

“A principal razão da ascensão de Hernández é porque ele representa uma mudança nessa política tradicional, assim como o Petro”, explica Londoño. “Ele é chamado de ‘Trump da Colômbia’ porque é um empresário e sua plataforma está organizada a partir dessa questão mais de negócios. Ele também tem a proposta de diminuir os impostos e coisas que com Fico Gutiérrez pareciam que iam ser uma continuidade do governo de Duque que tem uma impopularidade muito grande.”

Duque - que não pode concorrer à reeleição - tem uma impopularidade em torno de 67%. Sem conseguir cumprir suas promessas na área da segurança e com um desempenho muito criticado na economia e na saúde em meio à pandemia, Duque foi rejeitado por todos os candidatos ao cargo presidencial.

“O Duque tem a maior desaprovação dos presidentes recentes da história da Colômbia. Isso faz com que muitas pessoas tenham considerado que Fico Gutiérrez seria a continuidade e não queriam votar por Petro que representa uma esquerda que aqui no país é rejeitada por muitos setores políticos poderosos e por parte da população”, afirma Londoño.

Com os resultados de hoje, uma previsão de segundo turno fica muito mais difícil, já que Rodolfo Hernández sai muito mais forte do que as pesquisas haviam previsto. “Segundo as pesquisas quem ganharia em todos os cenários seria o Petro, inclusive Petro contra Rodolfo Hernández, mas nessas pesquisas o Hernández não tinha os votos que está ganhando agora, então acho que muitos votos da direita de Fico Gutiérrez iriam para Hernández e não pra Petro. Isso faz com que fique muito mais difícil prever esses resultados”, aponta o cientista político.

A polarização, no entanto, tende a ser bastante diferente da que seria em um cenário Petro e Fico. “A polarização estará mais distante do uribismo. Vão entrar outros temas, outras questões que Uribe e esquerda como era antes”, finaliza.

A esquerda na América Latina

O mesmo fenômeno que explica o resultado surpreendente da direita radical explica o favoritismo da esquerda na Colômbia, que pode governar o país pela primeira vez na história.

Se confirmada a vitória de Petro no pleito de 19 de junho, a Colômbia coloca a América Latina mais próxima de consolidar uma nova onda rosa, com a esquerda retornando ao poder após uma década de virada à direita na região. Depois de Argentina, Chile, Peru e México, restam as eleições da Colômbia e do Brasil para confirmar a tendência.

O candidato do Pacto Histórico, no entanto, não terá vida fácil até lá. Com um primeiro turno marcado por intensa polarização e aumento da violência política, analistas projetam um segundo turno ainda pior, com as elites do país se alinhando para impedir que o ex-guerrilheiro ocupe a Casa de Nariño.

Esta não é a primeira vez que Petro disputa um segundo turno, já que foi o candidato que perdeu a cadeira presidencial para Iván Duque em 2018. Porém, é a primeira vez que a esquerda desponta como a favorita em um dos únicos países da região que não teve um governo de esquerda na história.

O mesmo cenário de insatisfação visto no governo de Duque foi o que provocou a derrota dos governos liberais de Mauricio Macri (Argentina), Enrique Peña Nieto (México) e Sebastián Piñera (Chile) na região.