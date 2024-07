O regime chavista também elevou o tom em relação as ameaças. No dia 17 de julho, durante um discurso em um dos atos de sua campanha, Maduro afirmou que haverá um “banho de sangue” e uma “guerra civil fraticida” caso não vença as eleições.

Maduro não especifica sobre quem fala quando cita “banho de sangue” e “guerra civil fraticida”, mas usa o termo “fascistas”. No discurso, ele diz aos eleitores que almeja “a maior vitória da história eleitoral do nosso povo”.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na segunda-feira, 22, que ficou assustado com as declarações do ditador da Venezuela. “Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue”, disse o presidente sobre o seu aliado durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília.