A pouco mais de duas semanas para o dia da eleição presidencial nos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama discursou para uma multidão de 7 mil pessoas no Arizona na sexta-feira, 18, um Estado decisivo para a definição de quem será o vencedor. O comício na cidade de Tucson foi a primeira parada de Obama em um roteiro de seis dias e cinco Estados.

PUBLICIDADE Obama assumiu um tom distinto que poucos conseguiriam, apoiando-se na sua experiência, credibilidade e popularidade e usando um tom mais direto em relação ao ex-presidente americano Donald Trump. “Você ficaria preocupado se seu avô estivesse agindo assim”, disse Obama sobre a bizarra aparição de Trump em um comício na Pensilvânia na semana passada. Trump ficou 39 minutos dançando e ouvindo música. “Tucson, não precisamos ver como é um Donald Trump mais velho e maluco, sem grades de proteção.”

O discurso deu continuidade à tática de Obama de criticar Trump onde ele é mais sensível, um aparente esforço para irritar o candidato republicano.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama participa de um comício em Tucson, Arizona Foto: Rebecca Noble/AFP

Questionamentos

O democrata criticou o republicano. “Quando ele não está reclamando, ele está tentando vender coisas para vocês”, disse Obama, sorrindo enquanto a multidão ria. “Este é o meu favorito: ele tem a Bíblia Trump – quer que você compre a palavra de Deus, edição Donald Trump.”

Obama apontou que as Bíblias vendidas por Trump haviam sido produzidas na China.

“Então ele é o ‘senhor Durão’ sobre a China, exceto quando ele consegue ganhar algum dinheiro vendendo suas Bíblias da edição Trump”, disse Obama. “Você não pode inventar essas coisas.”

Democratas participam de comício pela candidatura de Kamala Harris, em Tucson, Arizona Foto: Rebecca Noble/AFP

A disputa no Arizona se acirrou significativamente desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu da corrida presidencial em julho, e a média das pesquisas do The Washington Post agora mostra Trump mantendo uma vantagem numérica mínima no Estado. Biden venceu o Arizona em 2020 e, em 2022, uma lista de democratas prevaleceu nas disputas pelos principais cargos do estado.

Obama é o mais recente democrata de destaque a visitar o Arizona. Kamala Harris passou pelo Arizona duas vezes no mês passado, assim como seu companheiro de chapa, Tim Walz. O ex-presidente Bill Clinton também deve visitar o Estado.

Depois do Arizona, Obama irá para Las Vegas neste sábado. O ex-presidente também vai passar por Michigan, Wisconsin e Geórgia nos próximos dias./com W.Post