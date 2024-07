O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, aparecerá repetidamente na cédula de votação das eleições presidenciais da Venezuela neste domingo, 28. Os seus adversários, incluindo o principal candidato da oposição, estão mais abaixo e aparecem menos vezes.

A votação apresenta 38 partidos políticos diferentes. Fazem com que as eleições pareçam legítimas e democráticas, embora o processo eleitoral já tenha sido considerado longe de ser justo.

Maduro enfrenta um adversário sério: o ex-diplomata Edmundo González, que lidera as pesquisas de intenção de voto. González aparece 3 vezes na cédula, enquanto Maduro aparece 13.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, aparece 13 vezes na cédula de votação Foto: Conselho Eleitoral da Venezuela/NYT

Vantagem

A cédula da votação é apenas uma das maneiras pelas quais Maduro pode tentar inclinar a balança a seu favor. "Não vimos nada semelhante a isto", apontou Staffan Darnolf da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, um grupo com base em Washington que aconselha mais de 30 países em operações eleitorais. O layout da votação, acrescentou ele, parece dar a Maduro uma clara vantagem.

“É uma vantagem estar no topo da votação, porque normalmente é para isso que as pessoas estão olhando”, disse.

Para muitos críticos do governo, o formato do boletim de voto é outra medida do governo autoritário para distorcer a votação a seu favor, mesmo quando as sondagens sugerem um apoio esmagador à oposição.

Apoiadores da oposição mostram o candidato Edmundo González nas cédulas presidenciais Foto: Adriana Loureiro Fernandez/NYT

“À medida que as eleições se tornam cada vez menos competitivas, os instrumentos de votação tornam-se mais confusos”, disse Eugenio Martínez, diretor da Votoscopio, uma organização de monitorização eleitoral.

Não é incomum em alguns países que vários partidos indiquem o mesmo candidato, segundo vários especialistas eleitorais. Esse tem sido o caso na Venezuela há muito tempo, e o fato de um candidato aparecer mais de uma vez nas urnas não é por si só um sinal de uma eleição falha, avalia Carlos Medina, diretor do Observatório Eleitoral Venezuelano, um grupo independente.

O que é preocupante, acrescentou, é que muitos dos partidos nas urnas foram cooptados pelo governo Maduro para nomear Maduro ou candidatos aprovados pelo governo.

“No caso da Venezuela, é uma tradição que as opções de voto sejam assim”, disse ele. “O problema está na origem dos partidos políticos que neste caso apoiam Nicolás Maduro 13 vezes.”

O ditador da Venezuela, Nicolas Maduro, participa de um comício em Caracas, Venezuela Foto: Cristian Hernandez/AP

Partidos

Há cerca de seis anos, o governo começou a visar alguns dos partidos políticos mais antigos e estabelecidos do país e a substituir os seus líderes por partidários do governo. Ao mesmo tempo, aprovou a criação de uma série de novos partidos para preservar uma fachada de democracia, nomeando candidatos que não são vistos como adversários legítimos pelos especialistas políticos e por muitos eleitores venezuelanos. Catorze dos 38 partidos eleitos foram criados nos últimos seis anos.

Segundo a lei venezuelana, o partido que obteve mais votos nas eleições anteriores tem a primeira escolha de colocação na cédula eleitoral, e outros partidos aliados que apoiem o mesmo candidato são colocados juntos.

Mas os três partidos que apoiam González não estão juntos porque quando a configuração da votação foi determinada, esses partidos não apoiavam o mesmo candidato. Portanto, suas três imagens não aparecem consecutivamente.

“Eles estão tentando manter a fachada de uma eleição, mas gradualmente limitam a capacidade das pessoas de votarem no que querem”, disse Tamara Taraciuk Broner, especialista em Venezuela do Diálogo Interamericano, uma organização de pesquisa em Washington. “E a votação é um exemplo claro disso.”