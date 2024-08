Elon Musk diz que Maduro é ‘ditador’ e ‘burro’, e o chama para ‘uma briga’

Nos últimos quatro dias, Elon Musk se pronunciou mais de 50 vezes sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, - e os comentários não foram nada lisonjeiros.

Musk, o executivo-chefe de 53 anos da Tesla e da SpaceX, sempre criticou chefes de Estado, inclusive o presidente dos EUA, Joe Biden, no X. Mas os ataques contra Maduro, que é um dos símbolos proeminentes da esquerda na América Latina, destacaram-se por seu volume e agressividade.

Eles faziam parte de um padrão de Musk de denunciar os ideais esquerdistas e o socialismo. Na Venezuela, ele disse que vê um estado falido com uma economia em colapso que ele culpa pela corrupção dos políticos de esquerda.

Em algumas de suas postagens, Musk, que apoiou o ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial dos EUA, sugeriu que os Estados Unidos poderiam se tornar como a Venezuela se os eleitores apoiassem o Partido Democrata em novembro.

Imagem mostra o empresário Elon Musk durante um evento em Nova York em novembro de 2023. Musk chamou Maduro para 'briga' depois de eleições venezuelanas Foto: Haiyun Jiang/NYT

Musk está usando a tempestade sobre a eleição da Venezuela para reforçar sua visão de mundo de que as forças socialistas e de esquerda estão degradando a sociedade global, disse Eugenia Mitchelstein, professora associada da Universidade de San Andrés, em Buenos Aires.

Musk parece ter postado apenas uma vez sobre a política venezuelana antes de domingo, disse ela, e está usando as questões sobre a eleição do país para “marcar pontos políticos muito fáceis”. “É o caso perfeito para que ele esteja do lado certo e faça alianças tanto com o Estado de Direito quanto com a política de direita”, disse Mitchelstein. Musk não respondeu a um pedido de comentário.

Os Estados Unidos e outros países denunciaram os resultados das eleições na Venezuela, que, segundo a autoridade eleitoral do país, controlada pela ditadura chavista, deram a vitória a Maduro sobre o principal candidato da oposição, Edmundo González Urrutia.

Os repórteres do The New York Times testemunharam casos de intimidação de opositores, e a autoridade eleitoral do país não havia divulgado uma contagem completa dos votos até a quarta-feira.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, Maduro respondeu aos comentários de Musk chamando o bilionário da tecnologia de “assassino”. Ele também acusou Musk de financiar manifestantes na Venezuela.

Musk aceitou o convite para briga por meio de uma publicação no X. O bilionário também já concordou em lutar contra o dono da Meta e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que aceitou —a luta acabou não acontecendo porque Zuckerberg disse que Musk não aceitava organizar os detalhes do evento.

Mais tarde, Musk disse que “Maduro é grandalhão e provavelmente sabe brigar, então essa seria uma luta de verdade. [Zuckerberg] é pequenininho, então seria uma luta curta”.

Musk, que disse no passado que se envolveria em combate físico contra o presidente Vladimir V. Putin da Rússia e Mark Zuckerberg, o executivo-chefe da Meta, respondeu na quarta-feira no X. (Ele não deu continuidade à realização das lutas).

Na eleição na Venezuela, Lula terá de escolher entre a defesa da democracia e os interesses do PT Brasil não vai seguir EUA na Venezuela, e diplomatas veem risco de Maduro radicalizar à la Ortega Como a ditadura chavista controla os órgãos do governo e da Justiça na Venezuela "Eu aceito", disse Musk. Se Maduro perder, acrescentou, o "ditador" terá que renunciar. Musk já havia se envolvido na política latino-americana por meio da X, da qual é proprietário e que usou para influenciar a política global. Musk, que tem mais de 192 milhões de seguidores no X, falou sobre Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, e Javier Milei, o presidente da Argentina, na plataforma. Os governos dos dois homens, que são conservadores, ofereceram vantagens comerciais à Tesla e à SpaceX. Musk tem sido menos gentil com os líderes latino-americanos de esquerda. Em 2020, ele sugeriu que os Estados Unidos poderiam derrubar o partido socialista que havia sido eleito na Bolívia, um país com vastas fontes de lítio, um componente crucial nas baterias dos carros da Tesla. "Vamos golpear quem quisermos!" Musk postou na época. "Lidem com isso." Musk tem pouco a perder financeiramente ao criticar Maduro, que chegou ao poder em 2013 e aprofundou o controle estatal sobre a economia da Venezuela. A Tesla não tem operações de fabricação ou lojas no país, embora alguns veículos elétricos da empresa tenham sido vistos nas ruas de Caracas, a capital. O Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, também não está oficialmente disponível na Venezuela. E embora o X seja usado há muito tempo na Venezuela, inclusive por Maduro, ele tem poucos anunciantes que geram receita para a plataforma.

A conta de Maduro no X, que tem 4,8 milhões de seguidores, não tem uma marca de verificação normalmente reservada para entidades governamentais e políticos. Ela tem uma marca de seleção azul, que pode ser obtida mediante o pagamento de uma taxa de assinatura do X.

Desde a eleição da Venezuela, Musk tem atacado Maduro, que declarou vitória eleitoral. Além de acusar Maduro de fraude eleitoral, Musk disse que um burro sabe mais do que o presidente venezuelano e compartilhou vídeos de aparentes protestos e comícios do partido de oposição do país.

Musk também criticou a maneira como Maduro lidou com o setor de petróleo e observou que seriam necessários “vários anos para reconstruir a produção de petróleo da Venezuela”. “Maduro não é um bom sujeito”, escreveu Musk na terça-feira. “A Venezuela merece algo muito melhor”.

Musk pode se mostrar um contraste útil para Maduro, já que o líder venezuelano procura desviar o foco das alegações de fraude eleitoral de seus oponentes.

O antecessor imediato de Maduro, Hugo Chávez, usou essas táticas, atacando enviados diplomáticos e funcionários do governo dos EUA para estimular sua base.