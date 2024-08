Se no discurso do ano passado Pomar batia justamente no comando da legenda, na contenda sobre o apoio ao ditador, Pomar está alinhado a Gleisi Hoffmann e José Dirceu. Como mostrou a colunista Vera Rosa nesta quarta-feira, foi ele quem saiu em defesa da posição pró-Maduro quando Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, apontou “precipitação” com a posição que colocou o partido no alvo das críticas na opinião pública.

A posição expressa pela Executiva e defendida por grupos mais à esquerda na legenda traduz um pensamento mais antigo, cultivado ainda antes da fundação do PT, que tem no anticapitalismo e, em consequência, no anti-imperialismo, a mola que leva a sigla a posições opostas a qualquer pauta internacional defendida pelas grandes potências do Ocidente, ainda que para isso seja preciso sangrar apoiando autocratas ou grupos radicais.

Há, porém, no PT uma outra esquerda, representada seja por recém-chegados ao partido, jovens lideranças ou figuras que, embora já presentes na história da sigla, afastaram-se daqueles que a controlam e que expressam uma visão mais dissociada dessa ideologia herdada da guerra fria e mais alinhada com uma social-democracia, diante de um eleitorado brasileiro que pende mais à direita. Como mostrou o Estadão, a visão contrária a Maduro foi compartilhada, por exemplo, pelos senadores menos antigos na legenda Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, pela promissora deputada Camila Jara, pelo pragmático deputado Reginaldo Lopes, ou por figuras históricas que perderam espaço no controle da sigla, como o senador Paulo Paim e Tarso Genro.