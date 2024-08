Em carta a Lula, Petro e Obrador, HRW expressa preocupação com proposta de novas eleições

O primeiro objeto de preocupação é com a sugestão de novas eleições no país, como vem defendendo Lula e Petro. “Uma premissa básica de qualquer eleição é que deve refletir a vontade expressa do povo e resultar na transferência pacífica do poder para o candidato ou candidatos vencedores de acordo com fórmulas pré-estabelecidas”, diz o documento assinado por Juanita Goebertus Estrada, diretora da divisão das Américas da HRW.

“Refazer a eleição porque o governo de Maduro não está disposto a divulgar e aceitar o resultado de 28 de julho seria um escárnio a esses princípios”, continua. “Essa proposta seria inaceitável em qualquer país, mas seria particularmente problemática na Venezuela, dadas as barreiras significativas que os eleitores e candidatos foram forçados a superar para participar das eleições de 28 de julho, incluindo violações generalizadas dos direitos humanos, que fizeram dessas eleições um processo com uma notória desigualdade de força e colocaram muitos eleitores e candidatos em risco de sofrer abusos por parte do governo”.