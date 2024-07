Especialistas reconstruíram um navio da Idade do Bronze e realizaram sua viagem inaugural em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, utilizando técnicas de mais de 4 mil anos, tiradas dos escritos de uma antiga tábua de argila. As técnicas datam de 2.100 a.C., quando o Golfo Pérsico se tornou parte do comércio marítimo do mundo antigo. As informações são da CNN.

A embarcação, conhecida como barco Magan, tem 18 metros de comprimento e foi construída por um time de 20 especialistas, composto por arqueólogos, antropólogos, engenheiros, cientistas e especialistas em humanidades digitais, que conseguiram provar que técnicas antigas de construção naval podem resultar em embarcações navegáveis. É a maior reconstrução do mundo de um barco Magan da Idade do Bronze, segundo a equipe. "Magan" já foi o nome de uma região que agora abrange os Emirados Árabes Unidos e Omã. Os barcos Magan eram usados na Idade do Bronze, há 4 mil anos, e permitiam a troca de mercadorias, como cobre, produtos têxteis e pedras semipreciosas, entre sociedades que viviam na Mesopotâmia e no Vale do Indo, área do atual Iraque, Paquistão e Índia.

Réplica de barco da Idade do Bronze foi construído com juncos esmagados e amarrados em longos feixes, corda feita de fibra de palmeira e betume para ajudar na impermeabilização. Foto: Zayed National Museum/Divulgação

“Adquirimos um conhecimento muito mais profundo dos materiais usados para construir tais barcos a fim de entender melhor as suas forças e fraquezas”, disse Eric Staples, professor associado da faculdade de humanidades e ciências sociais da Universidade de Zayed, em Abu Dhabi, em um comunicado. “Estamos muito mais admirados pela engenhosidade e coragem dos antigos construtores de barcos e marinheiros da Idade do Bronze, que construíram e navegaram nessas embarcações, conectando as primeiras civilizações do mundo nesse processo”, completou.

Segundo a CNN, os pesquisadores decodificaram receitas antigas para reunir todas as informações para construir um barco Magan. Construtores navais versados em réplicas históricas ajudaram a construir o barco usando ferramentas manuais, sem depender de avanços ou técnicas modernas.

O casco externo foi construído com mais de 13 mil kg de junco de origem local, que foram encharcados e despojados de suas folhas antes de serem esmagados e amarrados em longos feixes com corda feita de fibra de palmeira. Os feixes foram amarrados em estruturas de madeira e revestidos com betume para ajudar na impermeabilização. Os pesquisadores criaram mais de 100 receitas de betume para obter a técnica de impermeabilização correta.

A ideia de reconstruir o navio surgiu em 2021, afirma a emissora, como uma colaboração entre o Museu Nacional de Zayed, a Universidade de Nova York em Abu Dhabi e a Universidade de Zayed. Os objetivos do projeto era descobrir técnicas antigas de artesanato, determinar as conexões entre as sociedades da Idade do Bronze e entender melhor o papel que Abu Dhabi desempenhou no comércio do período.

Com a viagem inaugural concluída, o navio será exposto no Museu Nacional de Zayed. A instituição vai disponibilizar informações sobre a história marítima do Golfo Pérsico, de acordo com o presidente do Departamento de Cultura e Turismo da região, Mohamed Khalifa Al Mubarak.