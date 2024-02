Empresa chinesa hackeou governos estrangeiros, computadores pessoais e Otan

Dentro da China, as empresas hackers se apresentam como essenciais para a extensa campanha do Partido Comunista para eliminar as ameaças ao seu domínio do ciberespaço. Nos últimos anos, a China intensificou seus esforços para vasculhar as redes sociais públicas internacionais e rastrear alvos no exterior, embora o cruzamento entre monitoramento público em massa e os serviços hackers privados não esteja claro.

Segundo uma planilha vazada, a iSoon assinou centenas de acordos com a polícia chinesa que variam de pequenos empregos por US$ 1.400 a contratos plurianuais que custam até US$ 800 mil.

Além de fechar acordos de longo prazo, a empresa trabalhava regularmente sob demanda em resposta a pedidos da polícia em cidades chinesas menores e com empresas privadas, de acordo com páginas de registros de bate-papo entre os principais executivos da empresa.