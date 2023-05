Por quais crimes o deputado brasileiro George Santos é acusado nos EUA? Entenda

O deputado americano de origem brasileira George Santos vai responder a 13 acusações na Justiça americana relativas aos crimes de lavagem de dinheiro, roubo de dinheiro público, fraude e declarações falsas ao Congresso. Segundo os promotores, as acusações resultam de “esquemas fraudulentos e mentiras destacadas” destinadas a enganar doadores de campanha, enriquecer o deputado e se eleger para o Congresso.

Deputado republicano George Santos na saída do tribunal federal de Nova York, em imagem desta quarta-feira, 10. Descendente de brasileiro é acusado de crimes de corrupção Foto: Seth Wenig/AP

Santos, que se tornou conhecido por mentir no currículo antes de se eleger deputado por NY no ano passado, também tem problemas com a Justiça brasileira, inclusive inquéritos por estelionato tramitando na Justiça do Rio de Janeiro.

Na Justiça americana, o deputado terá de responder à sete acusações relacionadas à fraude eletrônica, três de lavagem de dinheiro, uma de roubo de fundos públicos e duas por fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados. Veja abaixo os pontos gerais das acusações feitas contra ele nos EUA:

Grande parte das acusações está relacionada a um esquema em que Santos teria solicitado pelo menos US$ 50 mil (R$ 247 mil) a doadores políticos para um comitê de campanha falso, segundo os promotores. Santos teria utilizado o dinheiro para despesas pessoais, incluindo bens de luxo e roupas de grife.

Cinco acusações de fraude eletrônica contra o deputado estão relacionadas ao esquema das doações. Santos e um assessor político teriam dito a potenciais doadores através de e-mails e mensagens de texto que as doações financiariam “exclusivamente” a campanha republicana e pagariam por anúncios de TV.

Outras três acusações relacionadas ao esquema são dos crimes de lavagem de dinheiro. Segundo promotores, dois doadores acabaram transferindo US$ 25 mil (R$ 123 mil) para o comitê de campanha. A denúncia contra Santos afirma que ele transferiu o recurso para as contas bancárias pessoais e usou para pagar dívidas e fazer compras para si mesmo.

O comitê de campanha falso foi registrado em 2021 com o nome de RedStone Strategies, diz a acusação. Esse comitê teria sido divulgado aos doadores como um “super PAC”, uma modalidade de comitê de financiamento de campanha americano que pode se envolver em gastos políticos ilimitados (em anúncios, por exemplo) e sem estar associado a campanhas.

Os promotores também acusam o deputado de mais duas acusações de fraude eletrônica e uma acusação de roubo de dinheiro público em conexão com o que consideram ser outro esquema de corrupção. Esse segundo seria para obter benefícios de desemprego em Nova York a partir de junho de 2020. Santos ganhava US$ 120 mil por ano com seu emprego em uma empresa de investimentos com sede na Flórida, mas os promotores disseram que ele disse repetidamente ao Estado de NY que estava desempregado desde março de 2020. Ele arrecadou mais de US$ 24 mil (R$ 118 mil) em benefícios.

Os procuradores ainda acusaram Santos de fazer declarações falsas à Câmara dos Deputados sobre relatórios pessoais de extratos financeiros. Durante a sua primeira campanha ao Congresso, em maio de 2020, ele teria exagerado uma fonte de renda ao não divulgar o quanto ganhava na empresa de investimentos que trabalhava. Em setembro de 2022, na sua segunda campanha, ele teria mentido no formulário de divulgação financeira.

As acusações deixam algumas lacunas. os promotores dizem que ele alegou falsamente ter ganhado US$ 750 mil na sua empresa, a Devolder Organization, e que recebeu entre US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) e US$ 5 milhões em dividendos da empresa. No comunicado à imprensa, os promotores afirmam que essas afirmações são falsas. “Santos não havia recebido da Devolder os valores informados”, disseram.

Quem é George Santos?

George Santos é um deputado americano filho de brasileiros, nascido no Queens, em NY, que se elegeu pelo Partido Republicano, representando um distrito de NY no Congresso americano. Ele admitiu ter mentido sobre seu currículo escolar e trabalhos durante a campanha eleitoral da qual saiu vitorioso. O caso foi relevado pelo jornal americano The New York Times, levando seu adversário a exigir sua renúncia antes mesmo de Santos assumir o cargo.

George Santos é brasileiro?

Por ser filho de brasileiros, ele tem cidadania brasileira e chegou a viver um tempo em Niterói, no Rio de Janeiro. No Brasil, ele também é investigado na Justiça brasileira por falsidade ideológica e roubo. O caso estava arquivado no Ministério Público do Rio de Janeiro até o início deste ano. O hoje deputado teria utilizado um talão de cheques roubado e um nome falso para comprar roupas em uma loja em Niterói, no Rio.

Um ano depois do caso, em agosto de 2009, ele admitiu o crime ao proprietário da loja em uma mensagem enviada na antiga rede social Orkut. Em 2010, ele e a mãe disseram às autoridades que ele havia roubado o talão de cheques de um homem para quem sua mãe costumava trabalhar.Em setembro de 2011, a acusação contra Santos foi aceita pela Justiça, mas no mês seguinte ele estava trabalhando nos Estados Unidos.

Quem é Kitara Ravache?

Segundo a agência Reuters, ao menos duas pessoas que conheceram o deputado quando ele vivia no Brasil, disseram que ele costumava atuar como uma drag queen, de nome Kitara Ravache, e participou de festas no carnaval. Questionado sobre o caso nos EUA, o deputado disse que a informação é mentirosa..

George Santos apoiou Bolsonaro?

O deputado é apoiador do ex-presidente americano Donald Trump e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a tirar fotos com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente.