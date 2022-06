Protestos no Equador: Entenda por que indígenas marcham contra o governo de Guillermo Lasso

As manifestações contra o governo de Guillermo Lasso, no Equador, chegam nesta terça-feira, 28, ao 16º dia consecutivo. Liderada por indígenas e presentes em todo o país, elas pressionam Lasso a reduzir o preço dos combustíveis e dos alimentos, perdoar dívidas de pequenos agricultores e camponeses e realizar mudanças em diversos setores, da economia à educação.

O presidente equatoriano anunciou nesta segunda-feira algumas medidas na direção do que os manifestantes pedem, mas até o momento isso não foi o suficiente para aplacar os protestos. Na última semana, a tensão em torno deles cresceu em virtude dos conflitos entre indígenas e a polícia nacional, que resultaram em pelo menos sete mortos e centenas de feridos. As mobilizações respingam na Assembleia Nacional, que analisa desde a sexta-feira, 24, um pedido da oposição de destituir o presidente.

Manifestantes indígenas em marcha para a Basília do Voto Nacional nesta segunda-feira, 27, onde se encontraram com membros do governo para nova rodada de diálogo. Protestos acontecem há duas semanas e paralisam o país Foto: Dolores Ochoa / AP

O pedido repete um longo histórico do Equador em derrubar presidentes após mobilizações sociais. No dia 21, o ministro de Defesa do país, Luis Lara, disse que temia que os rumos do protestos colocassem “a democracia em risco” e garantiu que os militares não iriam permitir tentativas “que se tente romper a ordem constitucional”. Guillermo Lasso, político de direita e ex-banqueiro eleito para a presidência em abril do ano passado, diz que os manifestantes querem “sequestrar a democracia”.

Abaixo, entenda quem são os líderes dos protestos, o que eles querem e como o país reage.

Como e por que os protestos começaram?

As manifestações foram mobilizadas no início de junho por organizações indígenas do Equador, sobretudo a Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Além de marchas em Quito, capital equatoriana, houve bloqueios em estradas e outras ações que interromperam o abastecimento do país.

O líder da Conaie, Leonidas Iza, é o principal porta-voz dos manifestantes e descreve os atos como reação a “diálogos enganosos por mais de um ano, sem respostas ou resultados”. Em uma carta enviada a Guillermo Lasso no dia 13 deste mês, a entidade cita os efeitos da crise socioeconômica do país entre a população indígena e rural como justificativa para os atos.

#ATENCION

En el marco de la #MovilizacionNacional unitaria y exitosa, hoy 13 de junio fue ingresado de manera formal a @Presidencia_Ec el documento con las 10 demandas y propuestas.

Con esto, una vez más, dejamos en la mesa del Gobierno los planteamientos a espera de respuesta. pic.twitter.com/yeTCDO16zm — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 13, 2022

A carta também lista 10 demandas e propostas para encerrar os protestos. Entre elas, estão a redução dos preços dos combustíveis e de alimentos do campo; renegociação de dívidas dos trabalhadores rurais com banco; medidas para a geração de emprego; e o fim da concessão de licenças de mineração em territórios indígenas. Também há demandas relacionadas à saúde e a educação no país.

As manifestações lembram os protestos de outubro 2019, que começaram com um decreto que eliminou subsídios à gasolina - posteriormente revogados para acalmar os manifestantes -- e durou 10 dias. Na ocasião, uma dúzia de pessoas morreram e mais de 1,5 mil ficaram feridas, incluindo 435 membros das forças de segurança.

O que o presidente Guillermo Lasso fez desde o início dos protestos?

No início dos protestos, Guillermo Lasso decretou estado de exceção, que habilita o presidente mobilizar as Forças Armadas para manter a ordem interna; suspender direitos dos cidadãos; e decretar toque de recolher. A medida não parou as mobilizações, que aumentaram a pressão sobre o presidente e o levaram a novas decisões.

As primeiras foram medidas econômicas que aumentaram o auxílio econômico para famílias de baixa renda de US$ 50 (R$ 257,7) para US$ 55 (R$ 283,45). O Executivo também anunciou subsídio em até 50% do preço da ureia agrícola, um fertilizante utilizado no campo, para pequenos e médios produtores; e ordenou perdão de dívidas de até US$ 3 mil (R$ 15,5 mil) que foram concedidos pelo banco de desenvolvimento produtivo.

Na quinta passada, Lasso deu o primeiro passo para tentar retomar o diálogo com os manifestantes e dois dias depois, no sábado, realizou a primeira conversa formal com as lideranças indígenas.

Líderes indígenas e membros do governo equatoriano durante o encontro na Basília do Voto Nacional nesta segunda-feira, 27. Governo anunciou medidas de redução de preços de combustível, mas indígenas dizem que valor anunciado é insuficiente Foto: Rodrigo Buendia / AFP

O governo se comprometeu a encerrar o estado de exceção e disse que está disposto a “garantir a criação de espaços para a paz”. Do outro lado, Leonidas Iza disse que os bloqueios nas estradas seriam desfeitos de forma gradual para restabelecer o transporte de alimentos a Quito, onde os moradores relatam falta de suprimentos, mas reiterou que os indígenas permanecerão na capital até conseguiram uma resposta satisfatória das demandas apresentadas.

Nesta segunda-feira, 27, Guillermo Lasso reduziu o preço dos combustíveis, uma das principais razões para o início dos protestos, mas não conseguiu a garantia do fim dos protestos. A redução foi de US$ 0,10, descrita pela Conaie como “insuficiente e insensível”. Lasso rebateu e disse que “10 centavos não é pouco”. “A redução do custo do combustível representa uma economia de quase um salário mínimo por ano”, tuitou.

¡10 centavos no es poco! La reducción del costo del combustible representa un ahorro de casi un salario básico al año. Estas decisiones no solo honran el esfuerzo y compromiso de los pequeños productores y comerciantes, sino que les permitirán reactivar su economía. pic.twitter.com/Tan5VKbGoG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 27, 2022

O preço do diesel no país chegou US$ 1,80 após a redução, e o da gasolina, US$ 2,45. Os manifestantes, no entanto, exigem que o governo reduza os preços a US$ 1,50 para o galão de diesel e US$ 2,10 para gasolina comum.

As outras demandas dos indígenas, apresentadas na carta da Conaie, continuam não-atendidas, segundo a entidade. “A luta não para (...) e o protesto ainda está em vigor”, declarou Iza.

Como a Assembleia Nacional responde aos protestos?

Os parlamentares do Equador analisam um pedido de destituição do presidente Guillermo Lasso, assinado pela oposição na sexta-feira, 24. O direitista já não possuía uma boa relação com a Assembleia Nacional, que bloqueou as principais propostas econômicas que foram tentadas, e o cenário piorou após os protestos.

O pedido foi feito por 47 deputados que fazem parte do movimento de oposição Unes, ligado ao ex-presidente de esquerda Rafael Correa. Eles pedem o impeachment por “grave comoção interna”, uma justificativa existente na Constituição do Equador que permite que parlamentares removam presidentes e façam novas eleições durante uma crise política.

Para avançar, o pedido precisa do apoio de pelo menos 92 dos 137 legisladores da Assembleia. A oposição é maioria, mas está dividida. Se o pedido for aprovado, o vice-presidente, Alfredo Borreno, assumirá o governo do Equador e deverá convocar novas eleições presidenciais e legislativas no prazo de uma semana.

Antes da solicitação, Lasso e o ministro da Defesa do país, Luis Lara, afirmaram que os protestos ameaçavam a democracia. O país tem um histórico de derrubar presidentes após grandes mobilizações sociais. /AFP, REUTERS, EFE