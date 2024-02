Entenda o que é a Otan, aliança militar na qual Suécia está prestes a aderir

A Suécia está prestes a se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) depois que o parlamento da Hungria votou na segunda-feira, 26, para aprovar sua adesão, encerrando um impasse que durou quase dois anos. Oficiais e diplomatas da aliança disseram que as formalidades de adesão podem ser concluídas até o final da semana.

PUBLICIDADE A expansão histórica da aliança militar - a Finlândia também se juntou no ano passado - foi iniciada pela guerra da Rússia na Ucrânia. A Suécia e a Finlândia deixaram de lado anos de neutralidade militar para buscar segurança dentro da Otan após a invasão russa em 2022. Sua adesão deve fortalecer as capacidades da aliança no extremo norte e no Mar Báltico. Países membros da Otan e aliados, incluindo os Estados Unidos, forneceram à Ucrânia mais de US$ 175 bilhões (R$ 872 bilhões) em ajuda militar, financeira e humanitária desde a invasão russa.

Tropas suecas participam de um treinamento militar em Kungsangen, próximo de Estocolmo, Suécia, em 27 de fevereiro de 2024 Foto: Tom Little/Reuters

O que é a Otan?

A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi formada em 1949 no rescaldo da 2ª Guerra para fortalecer a segurança na Europa Ocidental entre países preocupados com os avanços soviéticos. Especialistas afirmam que ela continua sendo o “pilar da cooperação militar entre os Estados Unidos e a Europa”.

A aliança se baseia no princípio de defesa coletiva, o que significa que um ataque a um membro é um ataque a todos. Ela cresceu desde seus 12 países iniciais, gerando debate ao longo dos anos sobre se a expansão alimentou a ansiedade russa e se o público americano está verdadeiramente preparado para defender militarmente cada país adicionado à lista da aliança.

Embora a Otan não tenha suas próprias forças armadas, ela coordena com os militares dos estados-membros. Os principais funcionários de defesa da Otan têm sido americanos, enquanto o secretário-geral é geralmente uma figura política europeia sênior. A primeira missão de combate da Otan foi impor uma zona de exclusão aérea na Bósnia na década de 1990. Ela interveio na Guerra do Kosovo em 1999 e continua a manter uma força de manutenção da paz lá.

Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, as forças da Otan patrulharam o Mar Mediterrâneo para garantir algumas das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Suas forças também posteriormente auxiliaram em uma campanha de bombardeio na Líbia que recebeu condenação internacional por matar civis.

Quais países são membros da Otan?

O tratado fundador da Otan, mais conhecido como Tratado de Washington, foi assinado por 12 membros da Europa e América do Norte: Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

Dezenove países se juntaram ao bloco desde então, em nove rodadas de expansão: Albânia, Bulgária, Croácia, República Checa, Estônia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Hungria, Letônia, Lituânia, Montenegro, Macedônia do Norte, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Turquia.

Por que a adesão da Suécia foi adiada?

Para se juntar à Otan, um candidato deve receber apoio unânime dos membros. Embora a Suécia tenha anunciado inicialmente planos de adesão em maio de 2022, Turquia e Hungria levantaram objeções.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu que a Suécia fizesse mais para reprimir grupos que a Turquia considera entidades terroristas, incluindo o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Em julho do ano passado, Erdogan obteve o acordo de Estocolmo para continuar a cooperação antiterrorismo e suspender o embargo de armas à Turquia. Ele também recebeu a promessa da administração de Joe Biden de avançar com a transferência de caças F-16 para a Turquia. O parlamento turco ratificou a adesão da Suécia à Otan em janeiro.

Em julho do ano passado, o presidente Biden disse ao presidente Zelenski que a adesão da Ucrânia ocorreria apenas após o fim de sua guerra com a Rússia.