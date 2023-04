Entenda por que outras investigações devem ser mais prejudiciais a Trump que o caso Stormy Daniels

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve se entregar nesta quarta-feira, 4, à Justiça de Nova York para uma audiência preliminar do caso que o acusa de subornar a atriz pornô Stormy Daniels com verbas não declaradas, durante a sua campanha pela Casa Branca em 2016. O caso, no entanto, pode não ser o mais prejudicial frente a outros três que enfrenta, tanto legal quanto politicamente.

Por um lado, alguns especialistas jurídicos veem o caso de Manhattan com ceticismo. A analogia mais próxima disso pode ser o julgamento de 2012 de John Edwards, o ex-candidato presidencial democrata, acusado de violar a lei de financiamento de campanha ao ocultar pagamentos para encobrir um caso extraconjugal. Os jurados absolveram Edwards de uma acusação e chegaram a um impasse nas outras, um lembrete de que muitas pessoas se sentem desconfortáveis em criminalizar escândalos que giram em torno de sexo consensual.

O impacto político dos escândalos sexuais é igualmente questionável. Trump tem uma longa história pública de trair suas esposas, como qualquer leitor dos tabloides de Nova York sabe. Isso não o impediu de ser eleito presidente mais do que a reputação de infidelidade de Bill Clinton o impediu de vencer em 1992. Clinton também mentiu sobre um caso enquanto era presidente - sob juramento, nada menos - mas muitos americanos, no entanto, acreditavam que ele deveria permanecer no cargo.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, chega à Trump Tower em Nova York na segunda-feira, 3 de abril de 2023, para sua acusação criminal Foto: Bryan Woolston/AP

O caso contra Trump pode ser diferente, é claro: ele pode ser condenado. Mesmo que seja, as acusações não parecem mudar a opinião de muitos eleitores sobre Trump.

Duas das outras três investigações sobre Trump são um pouco diferentes. Elas são sobre democracia, não sexo, e já há motivos para acreditar que elas são mais ameaçadoras politicamente para ele.

A primeira é uma investigação federal sobre os esforços de Trump para anular a eleição de 2020, incluindo seu papel no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. A segunda envolve os mesmos esforços, mas apenas na Geórgia, onde os promotores locais estão investigando sua tentativa fracassada de anular o resultado. Os promotores ainda não anunciaram se farão acusações em ambos os casos.

Ambos decorrem da rejeição de Trump aos princípios democráticos básicos que outros líderes de ambos os partidos há muito aceitam - que o perdedor de uma eleição deve entregar o cargo; que os políticos não devem contar mentiras descaradas e repetidas; que a violência é uma tática política inaceitável. Nos últimos anos, uma pequena - mas crucial - fatia de eleitores que simpatizam com o Partido Republicano indicaram que estão desconfortáveis com os ataques de Trump à democracia.

Em 2020, ele se tornou apenas o quarto presidente no século passado a perder a reeleição, mesmo com os candidatos republicanos ao Congresso se saindo melhor do que o esperado. No ano passado, os candidatos preferidos de Trump tiveram desempenho cerca de cinco pontos percentuais pior do que outros republicanos semelhantes. Como resultado, todos os negadores das eleições que concorreram em estados disputados voto a voto perderam no ano passado.

Uma acusação e um julgamento no caso de 6 de janeiro ou no caso da Geórgia voltariam a chamar a atenção para o comportamento antidemocrático de Trump. A maioria de seus partidários provavelmente ficaria com ele, mas os casos devem apresentar um risco maior para sua posição com os eleitores indecisos do que um caso que gira em torno do encobrimento de um caso. E se as pesquisas mostrarem Trump claramente perdendo uma revanche hipotética com o presidente Joe Biden, alguns eleitores republicanos das primárias poderiam ficar nervosos, prejudicando Trump nas primárias.

Não estou prevendo esse resultado ou qualquer outro cenário específico. Há muita incerteza sobre os problemas legais de Trump e a eleição de 2024. Só quero lembrar que, embora a atenção se concentre compreensivelmente no caso de Manhattan esta semana, os problemas legais de Trump são maiores do que este caso.

Apoiadores e oponentes do ex-presidente Donald Trump são mantidos separados do lado de fora do Tribunal Criminal de Manhattan antes de sua acusação Foto: Spencer Platt/Getty Images via AFP

6 de janeiro

Esta é uma investigação federal sobre os esforços de Trump para derrubar a eleição de 2020. A investigação parece estar se concentrando no papel de Trump no ataque de 6 de janeiro, nas tentativas dele e de seus aliados de recrutar falsos eleitores presidenciais em Estados-chave e na arrecadação de fundos com falsas alegações de fraude eleitoral.

Normalmente, o Departamento de Justiça tenta evitar ações que possam influenciar o resultado de uma campanha formalmente iniciada. (A rejeição de James Comey a essa tradição no caso do e-mail de Hillary Clinton foi uma grande exceção.) Se Jack Smith, o conselheiro especial que supervisiona esta investigação de Trump, seguir a tradição, Smith pode fazer um anúncio sobre a possibilidade de apresentar acusações bem antes do final deste ano.

“Ele quer resolver as coisas rapidamente. Mas não podemos dizer com que rapidez”, disse o jornalista do The New York Times, Alan Feuer, que está cobrindo o caso.

Geórgia

Depois que Trump perdeu a eleição de 2020, ele pressionou o principal funcionário eleitoral da Geórgia “para obter 11.780 votos”, o suficiente para anular sua derrota. Um grande júri que investigou esses esforços ouviu 75 testemunhas, incluindo Rudy Giuliani e Lindsey Graham, e recomendou que os promotores acusassem várias pessoas de crimes. Não está claro se Trump está entre eles, porque grande parte do relatório do grande júri permanece em segredo. Mas a porta-voz do júri deu a entender que ele estava entre os possíveis acusados.

As acusações podem incluir tentativa de fraude eleitoral e extorsão relacionada ao envolvimento de Trump em um plano para recrutar falsos eleitores presidenciais. Os promotores provavelmente decidirão se acusarão alguém até o próximo mês.

3. Documentos governamentais

O terceiro caso – envolvendo o manuseio de documentos confidenciais – é provavelmente menos ameaçador para Trump, pelo menos do ponto de vista político. Muitos políticos, aparentemente incluindo Biden e o ex-vice-presidente Mike Pence, quebraram as regras para lidar com material confidencial. É em parte um reflexo do que muitos especialistas consideram a classificação excessiva de documentos, incluindo muitos que contêm informações mundanas.

O caso de Trump parece mais extremo, no entanto. Ele não apenas pegou centenas de documentos confidenciais da Casa Branca, mas também repetidamente resistiu a devolver muitos deles. As acusações podem incluir obstrução da Justiça por desafiar uma intimação. Smith também está supervisionando esta investigação, e o momento de uma resolução permanece desconhecido.