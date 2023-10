A esquerda anti-Israel precisa se reciclar e dar uma boa olhada em si mesma; leia análise

THE NEW YORK TIMES - Na madrugada de sábado, 7, no sul de Israel, o grupo terrorista Hamas assassinou centenas de pessoas em um festival de música e sequestrou outras sob a mira de armas para servirem de escudos humanos em Gaza. No domingo, 8, à tarde, em Midtown Manhattan, um orador em um comício de grupos pró-palestinos e de esquerda comemorou essa atrocidade — uma das milhares sofridas pelos israelenses nos últimos dias, que mais tarde soubemos incluir a morte de bebês e crianças pequenas.

“Como vocês devem ter visto, houve uma espécie de rave ou festa no deserto em que eles estavam se divertindo muito, até que a resistência chegou em asas-deltas eletrificadas e levou pelo menos várias dezenas de hipsters”, disse um palestrante. “Mas tenho certeza de que eles estão se saindo muito bem, apesar do que diz o The New York Post”. Ele foi recebido com aplausos.

Fui ver a manifestação por mim mesmo: haveria uma condenação, mesmo que superficial, dos métodos do Hamas? Um breve aceno de simpatia pela angústia de Israel? Algum aceno banal para a causa da paz e da não violência? Não que eu tenha ouvido. O que vi foi alegria e regozijo, como se o time de alguém tivesse vencido a Copa do Mundo. O Hamas havia cometido o maior massacre de judeus em um único dia desde o Holocausto, e a multidão estava eufórica.

Local da rave no deserto do Neguev, em israel, onde 260 pessoas foram mortas por terroristas do Hamas, que invadiram o território de Israel no sábado, 7 Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Cenas semelhantes se desenrolaram em todo o mundo. Em Londres, cerca de 5 mil manifestantes se reuniram perto da embaixada israelense e dispararam fogos de artifício em direção ao prédio.

Em uma manifestação na Sydney Opera House, na Austrália, os cantos de “Palestina Livre” deram lugar à emoção subjacente: “Fodam-se os judeus”. Em Harvard, quase 40 grupos do campus emitiram uma declaração conjunta considerando “o regime israelense totalmente responsável por toda a violência que se desenrola”. Uma declaração do Yalies4Palestine insistiu que “sair de uma prisão exige força, não apelos desesperados ao colonizador”.

Independentemente do que possa ser dito sobre essas manifestações e declarações, os manifestantes e os redatores dos manifestos merecem destaque pela honestidade.

“Pró-Palestina”, para muitos deles, é pró-Hamas. “Anti-ocupação” é a oposição ao direito de Israel de existir em qualquer forma. Os israelenses são culpados em virtude de serem israelenses, portanto, seus assassinatos e humilhações são motivo de riso. Quando “o sionismo é genocídio”, como diziam os cartazes na manifestação, nenhum meio é terrível demais para acabar com ele.

Se o dobro de israelenses tivesse sido assassinado no sábado, isso teria penalizado os manifestantes ou os teria deixado duplamente contentes?

Manifestações

Nem toda a extrema esquerda foi tão longe. A seção da cidade de Nova York do Democratic Socialists of America promoveu a manifestação nas mídias sociais, mas Alexandria Ocasio-Cortez, o membro mais proeminente do grupo, denunciou a manifestação e emitiu uma declaração de 66 palavras na qual condenou “o ataque do Hamas nos termos mais fortes possíveis”.

Em seguida, exigiu “um cessar-fogo imediato e uma redução da escalada”. Alguém deveria dizer à congressista de Nova York: pedir um cessar-fogo agora é proteger os assassinos das consequências e negar às suas vítimas o direito à autodefesa efetiva. Isso é, na linguagem da velha esquerda, “objetivamente” pró-Hamas, mesmo quando se disfarça como um apelo à paz.

Algo semelhante deve ser dito sobre uma faixa muito mais ampla da esquerda que olha com horror sincero para o que aconteceu no sábado, mas raramente para pensar se ela desempenhou algum papel na criação do clima moral e intelectual para o que aconteceu.

Estou falando da turma “bien-pensant” para quem o antissionismo — não apenas a oposição legítima a vários aspectos da política israelense, mas a negação do direito de Israel de existir sob qualquer forma — é uma posição política respeitável, e não apenas uma forma atualizada de antissemitismo.

Estou falando dos relatores das Nações Unidas e das outrora grandes organizações de direitos humanos que traficam a mentira de que Israel criou deliberadamente uma “prisão a céu aberto” em Gaza, sem se importar com o fato de que Gaza faz fronteira com o Egito, ou que Israel desocupou o território há quase 20 anos apenas para ser recompensado por ataques intermináveis de cima e de baixo do solo.

Estou falando dos reitores de universidades que defendem a liberdade de expressão quando se trata de antissemitismo, mas que se tornam notavelmente censuradores quando se trata de outras formas de discurso polêmico.

Manifestação em apoio a causa palestina em Nova York, Estados Unidos, após os ataques terroristas do grupo Hamas no sábado, 7 Foto: Kirsten Luce/NYT

Estou falando dos líderes políticos que prometem repetidamente solidariedade a Israel, mas que logo exigem moderação quando Israel procura destruir a infraestrutura com a qual o Hamas mantém sua máquina de guerra.

Estou falando de narrativas que parecem calibradas para criar a impressão ultrajante de que os soldados israelenses matam deliberadamente crianças palestinas.

Estou falando das pessoas cuja fúria contra o governo israelense parece nunca diminuir, mas que mal fazem uma pausa para observar que o Hamas é uma ditadura de fanáticos religiosos ou que o presidente Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, é um antissemita inveterado.

Considerados separadamente, nada disso ameaça diretamente a vida de um único israelense. Em conjunto, isso explica muito bem como Israel, a nação dos judeus, é rotineiramente tratada, como alguns disseram, como “o judeu das nações”, com consequências escritas com sangue.

Se alguns membros da esquerda anti-Israel se encontrarem horrorizados com o que aconteceu no sábado, agora é um bom momento para darem uma longa e crítica olhada em si mesmos.