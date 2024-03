Após vitória de Bukele, esquerda de El Salvador anuncia ‘reorganização total’

No dia 4 de fevereiro, nas eleições presidenciais do país, Bukele foi reeleito com 84,65% dos votos, enquanto o candidato do FMLN, Manuel Flores, obteve apenas 6,5%. O partido Novas Ideias, de Bukele, ganhou 54 das 60 cadeiras do Congresso.

Com 90% das cadeiras no Congresso conquistadas, Bukele tem votos suficientes para aprovar facilmente qualquer projeto de lei, definir juízes do Supremo Tribunal e o procurador-geral e manter o estado de exceção com o qual combate as gangues desde há dois anos.