Os promotores que se preparam para o primeiro julgamento criminal de Donald Trump no próximo mês estão em busca de uma ordem de silêncio parcial para evitar que o ex-presidente dos Estados Unidos e as pessoas que o representam perante o tribunal menosprezem testemunhas, jurados e outros envolvidos no caso. Os promotores ainda pediram ao juiz que proteja os nomes e os endereços dos jurados.

PUBLICIDADE As moções apresentadas na segunda-feira, 26, ao juiz da Suprema Corte de Nova York, Juan Merchan, mostram os altos riscos e tensões em torno do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA — um dos quatro processos que Trump enfrenta enquanto se aproxima da nomeação republicana para presidente em 2024. O promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que está processando Trump por supostamente falsificar registros comerciais relacionados a um pagamento de dinheiro para silenciar durante as eleições de 2016, solicitou uma ordem de silêncio que impediria Trump e qualquer pessoa indicada por de falar publicamente sobre testemunhas, jurados, equipe do tribunal e membros da equipe jurídica de Bragg, mas não Bragg pessoalmente.

Trump “tem um longo histórico de fazer comentários públicos e inflamados sobre os participantes em vários processos judiciais contra ele, incluindo jurados, testemunhas, advogados e funcionários do tribunal”, escreveu o gabinete de Bragg. A moção afirma que os comentários públicos do ex-presidente, e a resposta que geram dos seus seguidores, “representam uma ameaça significativa e iminente à administração ordenada deste processo criminal e uma probabilidade substancial de causar prejuízo material”.

Proteger os nomes e endereços dos jurados, acrescentou o gabinete de Bragg, ajudará a “garantir a integridade destes procedimentos, minimizar os obstáculos à seleção do júri e proteger a segurança dos jurados”.

Os advogados de Trump não responderam ao pedido de comentário feito pelo Washington Post. Em outros processos judiciais nos quais o republicano lidou com ordens de silêncio, os seus advogados argumentaram que é injusto limitar o discurso de um funcionário público que está concorrendo à presidência.

Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registros comerciais relacionadas a um pagamento secreto de US$ 130 mil feito à atriz pornô Stormy Daniels em 2016. Foto: REUTERS/Rebecca Cook/Arquivo

34 acusações de falsificação

Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registros comerciais relacionadas a um pagamento secreto de US$ 130 mil feito à atriz pornô Stormy Daniels em 2016, na véspera da eleição presidencial daquele ano. O pagamento foi feito pelo ex-advogado e confidente de Trump, Michael Cohen. Trump reembolsou Cohen com uma série de cheques que foram supostamente categorizados como honorários legais rotineiros, enquanto Bragg argumenta que deveriam ter sido considerados despesas de campanha.

Trump se declarou inocente neste caso, assim como nos julgamentos criminais que enfrenta na Flórida por supostamente reter material classificado após deixar a Casa Branca e dificultar os esforços do governo para recuperar os documentos; em Washington, por supostamente tentar bloquear os resultados das eleições de 2020; e na Geórgia, por supostamente tentar reverter a vitória de 2020 de Biden no Estado.

Os seus advogados argumentaram que o pagamento a Stormy foi obra de Cohen e que era um assunto pessoal, não relacionado com a ocultação de um suposto encontro sexual dos eleitores antes das eleições. Trump também nega que tenha tido um encontro sexual com a atriz.

O pedido de ordem de silêncio de Bragg reflete de perto uma ordem de silêncio limitada imposta no caso de Washington pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Tanya Chutkan, e posteriormente parcialmente confirmada por um tribunal federal de apelações.

Trump também esteve recentemente sob uma ordem de silêncio personalizada em um caso de fraude empresarial civil em Nova York movido contra ele e a sua empresa homônima. A ordem o impediu de fazer comentários públicos sobre a equipe do juiz da Suprema Corte de Nova York, Arthur Engoron. Trump atacou publicamente a assistente jurídica de Engoron e publicou uma foto dela, gerando uma onda diária de ameaças dirigidas tanto ao juiz como à sua equipe.