As transcrições de um grande júri de 2006 que investigou as agressões sexuais de Jeffrey Epstein contra meninas menores de idade podem ser divulgadas ao público, de acordo com um projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 21.

O projeto, caso assinado pelo governador Ron DeSantis, entraria em vigor no dia 1º de julho, embora um juiz do sul da Flórida possa divulgar as transcrições mais cedo, como parte de uma ação movida pelo jornal Palm Beach Post.

O Post processou o procurador do condado de Palm Beach e o escrivão do tribunal em 2019 para obter uma ordem judicial para abrir o processo do grande júri e revelar por que o grande júri apresentou apenas acusações mínimas.

Um juiz distrital determinou em 2021 que o tribunal não tinha autoridade sob a lei estadual para divulgar os registros. Um tribunal estadual de apelações discordou no ano passado, citando uma lei estadual que diz que os registros do grande júri podem se tornar públicos se isso for um “avanço de justiça”. O tribunal de apelações ordenou que o tribunal de primeira instância revisasse, redigisse e divulgasse o material, mas isso ainda não aconteceu.

O novo projeto de lei acrescenta que as gravações podem ser divulgadas se o sujeito do inquérito do grande júri estiver morto ou se a investigação estiver relacionada com atividade sexual com um menor. Os dois casos aplicam-se a Epstein.

O secretário do Tribunal do Condado de Palm Beach, Joseph Abruzzo, era tecnicamente um réu no processo do Post, já que seu escritório detém os registros, mas ele não contestou a decisão do tribunal de apelações e já indicou o desejo de divulgar os registros no interesse da total transparência. Barry Krischer, que era procurador do condado de Palm Beach durante o inquérito do grande júri de Epstein, aposentou-se em 2009.

FILE - This photo provided by the New York State Sex Offender Registry shows Jeffrey Epstein, March 28, 2017. (New York State Sex Offender Registry via AP, File) Foto: AP / AP

Acusações

Epstein tinha 66 anos quando se suicidou em uma cela da prisão federal de Nova York, em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Os promotores federais o acusaram de pagar centenas de dólares a meninas menores de idade por massagens em suas casas na Flórida e em Nova York, onde ele as molestou.

O tratamento dado a Epstein pelo Estado Flórida ficou sob escrutínio em 2018, após uma série de artigos do Miami Herald. O jornal detalhou as divergências que surgiram a partir de 2005 entre as autoridades policiais, depois que mulheres jovens e adolescentes falaram aos investigadores da polícia de Palm Beach que Epstein havia abusado sexualmente delas. Eles concordaram em fazer massagens nele seminu ou totalmente nu em troca de dinheiro, mas disseram que ele os molestou sem o consentimento delas.

A polícia de Palm Beach, entretanto, levou as suas provas aos promotores federais, que ameaçaram apresentar acusações até que se chegasse a um acordo em junho de 2008. Epstein se declarou culpado das acusações estaduais de contratar uma pessoa menor de 18 anos para prostituição e de solicitação criminosa de prostituição. Ele foi condenado a 18 meses no sistema carcerário do condado de Palm Beach, seguidos de 12 meses de prisão domiciliar. Ele foi obrigado a se registrar como agressor sexual.

Durante a custódia do xerife de Palm Beach, Epstein foi autorizado a permanecer em uma cela isolada de segurança mínima, onde vagava livremente e assistia televisão. Investigadores estaduais disseram em um relatório de 2021 que isolá-lo foi uma decisão prudente, dizendo que foi tomada para proteger Epstein de outros presos e para impedi-lo de usar sua riqueza para se tornar o “rei dos dormitórios”.

Epstein foi logo autorizado a participar do programa de liberação para o trabalho do condado. Durante esse período, ele era levado ao seu escritório, onde afirmava estar administrando seu negócio de consultoria financeira e sua fundação. No momento de sua liberação, ele passava seis dias por semana e 18 horas por dia em seu escritório. Era obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e contratar dois agentes para supervisionar sua localização no saguão, mas eles não ficavam no escritório com ele.

Uma mulher que tinha 17 anos na época e outra mulher, que já era adulta, afirmaram ter sido traficadas para o escritório de Epstein durante esse período para terem relações sexuais remuneradas com ele.

A ex-namorada de Epstein, a socialite Ghislaine Maxwell, cumpre uma sentença de 20 anos de prisão após ser condenada em 2021 por atrair meninas para suas residências para serem molestadas./Associated Press.