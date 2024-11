O jato executivo leve era da marca Honda e o modelo era o HA-420. Ele atingiu o veículo do lado de fora da propriedade do aeroporto, por volta das 16h40, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos. Não está claro que tipo de veículo se envolveu no acidente.

Imagens da KNXV, uma emissora de TV afiliada da ABC no Arizona, mostram o que parecia ser um grande incêndio em uma estrada perto do aeroporto. Segundo a polícia, todos os ocupantes do avião morreram. Ainda não está claro se entre as cinco vítimas há alguém que estava a bordo do veículo atingido ou não.