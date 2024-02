Um pequeno avião caiu em um parque de casas móveis na Flórida, Estados Unidos, na quinta-feira, 1º de fevereiro, matando várias pessoas a bordo do avião e em uma casa, disseram autoridades de bombeiros.

O piloto do monomotor Beechcraft Bonanza V35 relatou uma falha no motor pouco antes da queda da aeronave por volta das 19h, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

Imagem retirada de vídeo da WFTS-TV mostra bombeiros e outros oficiais no local do acidente, em Clearwater, Flórida Foto: WFTS-TV via AP

PUBLICIDADE O avião caiu no parque de casas móveis Bayside Waters em Clearwater, atingindo uma casa e causando danos a pelo menos três residências pelo fogo, embora as chamas tenham sido rapidamente controladas, disse o chefe dos bombeiros de Clearwater, Scott Ehlers, em uma entrevista coletiva. Ehlers não forneceu o número exato de pessoas mortas, dizendo apenas que várias pessoas a bordo do avião e em uma casa faleceram. A FAA afirmou que não estava claro quantas pessoas estavam a bordo do avião.

O chefe dos bombeiros relatou que o piloto comunicou uma emergência ao Aeroporto Internacional St. Pete–Clearwater pouco antes do avião desaparecer do radar cerca de 3 milhas (5 quilômetros) ao norte de uma pista. Investigadores federais examinariam a cena, afirmaram as autoridades./AP