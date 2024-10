A mensagem de texto chamou a atenção no escritório do governo local na Ilha de St. Paul, Alasca, Estados Unidos, quando chegou em junho. Um morador relatou um avistamento de rato. “Eu tive transtorno de estresse pós-traumático imediatamente”, disse Lauren Divine, diretora do Escritório de Conservação do Ecossistema da ilha, ao The Washington Post.

Os ratos são um incômodo nos becos e lixeiras de grandes cidades como Nova York ou Washington. Mas em St. Paul, uma ilha vulcânica no Mar de Bering a cerca de 200 milhas da costa do Alasca, eles ameaçam espécies inteiras. Um elenco heterogêneo e colorido de aves marinhas, incluindo papagaios-do-mar e periquitos auklet, chamam a ilha de lar. E um único roedor rebelde escondido na tundra pode espalhar doenças e se banquetear com ovos e filhotes, com efeitos devastadores. Entra em cena a equipe de ataque aos ratos.

Com uma variedade de armadilhas, câmeras de campo e manteiga de amendoim — isca irresistível para os roedores — autoridades de St. Paul e especialistas do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA passaram os últimos meses vasculhando bairros, trilhas e a costa extensa da ilha em uma caçada que durou meses. Pegar apenas um único roedor em St. Paul, eles descobriram, é uma tarefa assustadora. Em 2018, quando um avistamento foi relatado pela última vez na ilha, levou quase um ano para encontrar e envenenar um único rato em um armazém no porto de St. Paul. A busca deste ano está apenas começando. “Somos a última linha de defesa”, disse Divine, “para manter o ecossistema da ilha intacto e saudável”.

Foto mostra armadilha de ratos colocada sob um prédio residencial na ilha de St. Paul, no Alasca, depois que um morador relatou um suposto avistamento. Foto: Aleut Community of St. Paul Island Ecosystem Conservation Office via AP

‘É como encontrar agulha em um palheiro’

O isolamento dos pássaros os torna vulneráveis. Aves marinhas fazem ninhos no chão ou em tocas e não têm instintos para escapar de predadores intrusos como ratos, que não são nativos da ilha, mas às vezes chegam como clandestinos em navios. A situação ao sul de St. Paul, em outra cadeia de ilhas, mostra o pior cenário possível. Roedores foram introduzidos acidentalmente em algumas das Ilhas Aleutas, que se estendem do sul do Alasca entre o Mar de Bering e o Oceano Pacífico, por navios militares durante a Segunda Guerra Mundial. As populações invasoras de ratos que se enraizaram desde então devastaram as populações de aves marinhas.

“Ratos, pássaros e ilhas juntos não são uma boa combinação”, disse Stacey Buckelew, especialista no escritório regional do Alasca do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA.

O povo de St. Paul, uma comunidade unida de pescadores que rotineiramente recebe turistas em seu paraíso de observadores de pássaros, sabe o que está em jogo. A prevenção de ratos faz parte do currículo escolar, disse Buckelew, e os moradores são orientados a relatar avistamentos o mais rápido possível.

Essa preparação levou a uma ação rápida quando o alerta veio em junho: dois moradores sentados do lado de fora de seu apartamento viram o que acreditavam ser um rato correndo para fora de baixo da escada. Isso imediatamente levou a uma resposta do escritório de Divine, que trabalha em conjunto com Buckelew e o Serviço de Pesca e Vida Selvagem.

Como você descobre um único rato escondido em uma ilha de 43 milhas quadradas de diâmetro? É menos emocionante do que o cargo de Buckelew — bióloga da equipe de ataque de espécies invasoras da ilha — pode sugerir. “Se for um único rato em uma ilha grande, é um pouco como encontrar uma agulha em um palheiro”, disse Buckelew.

Lauren Divine, diretora do Escritório de Conservação do Ecossistema da ilha de St. Paul, segura o último rato que se sabe que esteve na ilha. Foto: Aleut Community of St. Paul Island via AP

‘Estamos todos sentados em alfinetes e agulhas’

A equipe começa espalhando uma série de armadilhas, câmeras e outros indicadores para localizar o rato, disse Buckelew. Muitas das armadilhas são comuns: armadilhas de pressão com isca de manteiga de amendoim, barras de Snickers ou marshmallow. Sua equipe também procura urina de rato, que brilha sob luz ultravioleta, e instala câmeras de trilha ativadas por movimento. Somente depois de localizar um rato, a equipe de ataque implantará raticidas, que também podem prejudicar outros animais na ilha.

Mas os ratos são tímidos e cautelosos com ambientes desconhecidos, disse Buckelew, e avistamentos são raros. Até agora, o visitante roedor mais recente de St. Paul ficou fora de vista. É uma espera estressante — os ratos podem se reproduzir muito rapidamente, e Buckelew disse que teme a possibilidade de uma rata fêmea grávida escapar da detecção por tanto tempo. “Estamos todos meio que sentados em alfinetes e agulhas agora”, disse Buckelew. “Só imaginando se esse rato está lá fora (e) se estiver lá fora, o que está fazendo.”

A caça animou a comunidade de St. Paul, que atendeu aos apelos do escritório de Divine em cartazes, mídias sociais e pelo rádio para permanecer vigilante. Famílias se ofereceram para ajudar a monitorar ratoeiras e pescadores pediram à equipe de Divine para colocar câmeras perto de pesqueiros na esperança de atrair o rato com odores de suas redes de arrasto, disse ela. "Todos estão trabalhando juntos", disse Divine.

Nobel da Economia 2024: trio norte-americano recebe prêmio por estudo sobre sobre instituições

Qual a diferença entre tufão, ciclone, furacão e tornado? 'Ter um rato morto na mão será bom' Pode ser apenas um jogo de espera. Buckelew disse que o rato anterior a assombrar St. Paul em 2018 escapou dos caçadores por vários meses antes que as temperaturas mais baixas no outono e inverno o forçassem a ficar dentro de casa para procurar comida, onde a equipe de ataque o encontrou e eventualmente o envenenou. Ela espera que o mesmo aconteça com este rato. A caça também pode estimular uma mudança temporária na legislação para que a equipe de ataque aos ratos possa trazer reforços caninos: a lei federal proíbe que cães sejam trazidos para St. Paul para proteger focas, outra espécie vulnerável na ilha. Buckelew pressionou por uma isenção de emergência para permitir que cães rastreadores sejam usados na caça aos ratos, ela disse.

Até lá, a equipe de ataque aos ratos continuará sua vigilância diligente das armadilhas e câmeras agora espalhadas por St. Paul, na esperança de capturar o flash de uma cauda ou uma pata que encerrará a busca e permitirá que os pássaros da ilha — e biólogos — descansem em paz. “Ter um rato morto na mão será bom”, disse Buckelew. “E acho que todos nós podemos dormir um pouco mais tranquilos.”

