O escritório do xerife do condado da Califórnia, nos EUA, concordou em pagar US$ 300.000 (cerca de R$ 1,7 milhão) depois de apreender o bode de estimação de uma menina de 9 anos, que mais tarde foi abatido, segundo documentos judiciais tornados públicos na sexta-feira, 1º.

Jessica Long, mãe da menina, processou o gabinete do xerife do condado de Shasta, a Feira do Distrito de Shasta, que leiloou o bode, e alguns de seus funcionários em 2022 por terem levado o bode “de estimação amada de uma jovem menina” para ser vendido e abatido, apesar dos esforços da família para salvar o animal”, segundo os registros do tribunal.

Donos do bode chegaram a levar animal para fazenda; xerife foi até o local e corpo do animal nunca foi encontrado Foto: Advancing Law for Animals/Reprodução

PUBLICIDADE Long comprou o bode, chamado Cedar, para sua filha para que a menina pudesse participar de um programa 4-H, de acordo com o advogado da família, Ryan Gordon. O 4-H é uma organização juvenil dos Estados Unidos que visa promover o desenvolvimento integral de jovens por meio de atividades práticas e educativas. A filha de Long, que é identificada como E.L. no processo porque é menor de idade, inicialmente criou o bode para ser leiloado na Feira do Distrito de Shasta, no norte da Califórnia. Mas, conforme o dia do leilão se aproximava, a menina, que havia alimentado e passeado com o bode na coleira por toda parte, apegou-se e não queria vendê-lo. A feira ignorou os apelos da família e vendeu Cedar por US$ 902 (R$ 5.241), dos quais a feira ficaria com US$ 63 (R$ 366) como parte da venda.

A família ofereceu pagar à feira o dinheiro que devia e, à medida que a disputa continuava, ofereceu pagar o preço total do leilão.

No entanto, os funcionários da feira se recusaram a cancelar a venda, de acordo com os documentos do tribunal. Enquanto a família tentava manter Cedar, os funcionários da feira ameaçaram com acusações criminais de furto.

Durante a disputa, Long levou Cedar para uma fazenda a 200 milhas (cerca de 322 quilômetros) de distância, no condado de Sonoma, para ser mantido em segurança, disse o processo.

Dois delegados do xerife do Condado de Shasta foram até a fazenda e apreenderam o bode, embora permaneça incerto quem envolveu os delegados, segundo Gordon. Os agentes não tinham um mandado para buscar e apreender Cedar na fazenda, disse o advogado.

Cedar acabou sendo abatido e o seu corpo sumiu. O vencedor do leilão nunca pagou os US$ 902, disse Gordon. Apesar de ter chegado a um acordo com a menina e sua família, o condado de Shasta não admitiu nenhum delito. O processo contra a Feira do Distrito de Shasta e alguns de seus funcionários ainda está pendente.

“Justiça para Cedar”

Representantes do condado de Shasta e da Feira do Distrito de Shasta foram procurados para comentar o assunto e não responderam aos pedidos de entrevistas.

“Eles nunca poderão obter Justiça para Cedar, ele se foi”, disse Gordon. “Mas este é um bom primeiro passo”, complementou o advogado.

O dinheiro será mantido em um fundo fiduciário até que a filha de Long, que agora tem 11 anos, seja adulta, segundo explicou o defensor. Gordan é codiretor do Advancing Law for Animals (Promovendo a Lei para Animais, em tradução livre), uma empresa de advocacia sem fins lucrativos especializada em casos complexos de direito animal. Em uma entrevista de 2022 para o The New York Times, Gordon, ele disse que os delegados do xerife “não eram o juiz” e não tinham direito de decidir quem era o legítimo proprietário de Cedar. Quando a menina soube do destino de Cedar semanas depois de ele ter sido levado, ela correu para sua cama e chorou sob as cobertas, disse Long.

