Uma mulher foi resgatada depois de se perder por dias na floresta com seu marido, com autoridades dizendo que sua cadela pode tê-la ajudado a permanecer viva, mantendo-a aquecida. Seu marido, John Helmstadter, 82, morreu.

PUBLICIDADE Pamela Helmstadter, 72, e John Helmstadter saíram para uma caminhada na floresta perto de sua casa em Alexander, Maine, nos Estados Unidos, sem seus celulares na semana passada, disse o Serviço de Guardas do Maine em um comunicado. O casal se perdeu de uma trilha e John caiu, disse o Serviço de Guardas. Ele não conseguiu se levantar e sua mulher saiu em busca de ajuda, mas ela “ficou desorientada na floresta e não conseguiu voltar para casa”, disse.

Pamela passou quatro noites congelando e perdida e foi encontrada “com hipotermia severa, mas alerta, com sua cadela ao seu lado”, disse o Serviço de Guardas. As temperaturas mais baixas em Alexander naquela semana variaram de 26 a 44 graus Fahrenheit (cerca de -3°C a 6°C), de acordo com o AccuWeather.

Pamela Helmstadter é resgatada após ficar dias perdida em floresta Foto: Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife

Pamela foi encontrada “a mais de uma milha (1,6 quilômetro) de sua casa” por volta das 14h30 de quinta-feira, 17, disse o Serviço de Guardas. Seu marido foi encontrado morto meia hora depois, a cerca de 200 metros de distância, acrescentou o comunicado.

Sua labradora preta se chamava Lucy, informou o Portland Press Herald.

Quando ela foi encontrada, “sua cadela estava sendo muito protetora com ela e até deitou em cima dela em seu peito”, disse o sargento Josh Beal do Serviço de Guardas à estação de notícias WMTW de Portland. “Parece que era isso que a cadela fazia à noite também, para ajudar a mantê-la aquecida.”

“Ela se saiu muito bem em sobreviver por tanto tempo”, acrescentou Beal. Quando foi encontrada, Pamela tinha uma temperatura corporal de 90,7 Fahrenheit (32,6°C), disse o Serviço de Guardas, e havia perdido a esperança de ser resgatada até ouvir o som de um avião das autoridades circulando sobre ela.

Um vizinho notou que um pacote na varanda do casal não era recolhido há dias e alertou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington, disse o comunicado.

“Eu sabia que se não fosse encontrada naquele dia, não sobreviveria”, disse Pamela à ABC News em uma entrevista de um hospital. Ela disse que andou naquela trilha por muitos anos e se arrependeu de não ter levado um celular com eles.

Beal disse que, após a queda de John, o casal decidiu que Pamela tentasse obter ajuda. “Ela era mais capaz fisicamente do que ele”, disse Beal.

“Eu disse a ele: ‘voltarei para buscá-lo assim que descobrir onde estamos’”, disse Pamela, acrescentando que começou a comer “musgo” para se manter viva após dias no frio sem comida.

Pamela disse que sentiu “muita tristeza e pesar”. “Fomos casados por 31 anos e tivemos uma boa vida juntos”, disse ela.